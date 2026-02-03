Se jubiló David María Carrillo en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy

David María Carrillo se jubiló luego de 20 años en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy

Luego de 20 años de trabajo en el Poder Judicial de Jujuy, David María Carrillo de la Asociación Todos Juntos se convirtió en la primera persona con Síndrome de Down en la provincia en acceder a una jubilación tras años de trabajo efectivo.

Este hecho es la confirmación de que la inclusión, cuando se sostiene en el tiempo, transforma vidas y abre caminos.

La noticia generó emoción y orgullo tanto en su familia como en la Asociación, la institución que lo acompañó a lo largo de su vida y que hoy celebra un logro que trasciende lo individual. “Es un hito para nosotros haber podido incluir una persona con discapacidad en el Poder Judicial y, después de 20 años, lograr y concretar que se jubile” , expresó desde la Asociación su titular Patricio Carrillo, quien además es su hermano.

David atravesó el proceso con expectativa y ansiedad. La jubilación era algo que esperaba desde hacía tiempo. “Él sentía que estaba culminando su período de trabajo y de alguna manera lo venía reclamando” , contó Patricio quien además junto al resto de su familia ayudaron a David María con los trámites ante ANSES sin certezas sobre los tiempos en que se cumpliría este deseo.

image

La jubilación, una noticia esperada

El momento en que David recibió la confirmación de su jubilación fue tan espontáneo como conmovedor. Su entorno recuerda que la noticia lo desbordó de emoción y que, sin dudarlo, avisó por teléfono a familiares y amigos. Lejos de vivirlo como un cierre triste, David sintió que comenzaba una nueva etapa de su vida.

Aunque se trata de una persona adulta, su hermano destaca que conserva intactas las ganas de proyectar y de planificar lo que viene. El entusiasmo por dejar atrás las obligaciones laborales convive con el deseo de encarar actividades nuevas y disfrutar el tiempo desde otro lugar.

El vínculo construido durante dos décadas en Tribunales quedó reflejado en el momento de la despedida. Durante 20 años en el mismo espacio laboral, David forjó relaciones profundas y un fuerte sentido de pertenencia, algo que se evidenció en la reacción de sus compañeros, muchos de ellos conmovidos ante la idea de no compartir más el día a día.

Cuando regresó a retirar sus pertenencias, el clima estuvo marcado por el afecto y el reconocimiento: “Fue muy lindo ver el cariño que generó y la amistad sincera que construyó. La despedida fue emotiva, pero no triste. Él estaba contento, con ganas de jubilarse” relata Patricio.

Embed - Patricio Carrillo - Asociación Todos Juntos

Un camino que reafirma derechos y proyectos de vida

Desde la Asociación Todos Juntos Jujuy destacaron que la historia de David confirma una convicción sostenida durante años. “Hoy tenemos la certeza de que se puede seguir una trayectoria laboral y culminarla, llegar a una jubilación y seguir teniendo capacidades para desarrollar otras actividades”.

Los proyectos institucionales para este año se enfocan en la vida adulta de las personas con discapacidad. Talleres ocupacionales, salidas laborales y el acompañamiento hacia una vida más independiente forman parte de una agenda que se fortalece a partir de este ejemplo concreto.

“Este tipo de situaciones reafirma por qué trabajamos. Nos damos cuenta de que el camino es intentar que las personas con discapacidad sean protagonistas de su vida y puedan tomar decisiones sobre su futuro”, explicaron desde la Asociación.

En un posteo difundido en redes sociales, la institución celebró el logro como un hecho que va más allá de lo personal. “Este logro es, sin dudas, un hito en la vida de David. Pero es, sobre todo, un hito en materia de derechos”, expresaron. Y agregaron : “Cuando los apoyos existen y los derechos se garantizan, los proyectos de vida se vuelven posibles”.

Embed

El Poder Judicial: lugar de trabajo y espacio de acompañamiento

La familia de David también destacó el rol del Poder Judicial de Jujuy y de quienes compartieron el día a día laboral durante dos décadas. “Estamos agradecidos con la institución, con sus compañeros y con los distintos jefes que lo acompañaron a lo largo de estos 20 años, que no fueron fáciles”, señalaron.

La historia de David María Carrillo deja un mensaje claro sobre la inserción de las personas con discapacidad en los ámbitos laborales: “Con los apoyos necesarios se puede completar una trayectoria laboral exitosa, beneficiosa tanto para el trabajador como para el empleador”. Un orgullo que es doble: familiar e institucional, y que hoy se traduce en una historia que abre puertas y marca un camino posible para muchas otras personas.