"Hasta jugar en Primera no paro": la historia de la futbolista jujeña Mora Escudero

Con solo 16 años, la futbolista Mora Escudero de Sportivo Palermo perteneciente a la Liga Jujeña , superó una prueba en Talleres de Córdoba. Campeona en Jujuy, convocada a la Selección Sub-14 y decidida a vivir del fútbol, asegura: “Hasta jugar en Primera no paro”.

"Morita" como la conocen, tiene 16 años, juega de enganche y atraviesa uno de los momentos más importantes de su corta pero intensa carrera futbolística. Campeona con Sportivo Palermo y con paso por la Selección Argentina Sub-14, la jujeña tuvo una prueba positiva en Talleres de Córdoba, donde el club ya manifestó interés en sumarla a su plantel femenino.

“Estoy muy feliz. La gente que me conoce sabe lo mucho que amo el fútbol. Venía muy nerviosa, pero por suerte pude entrenar unos días con las chicas, agarré más confianza y ahora la felicidad es enorme”, contó Mora, todavía emocionada por la experiencia.

Un rol clave en esta oportunidad lo tuvo Pamela Flores, otra jujeña que se desempeña como preparadora física en el fútbol femenino de Talleres. Fue ella quien gestionó la posibilidad de que Mora viajara a Córdoba y se integrara a los entrenamientos.

“Ella fue una de las que más me ayudó. Me dio la oportunidad de ir a probarme, me consiguió dos entrenamientos para adaptarme y estuvo conmigo desde el día uno, ayudándome en todo”, destacó la joven futbolista, agradecida por el acompañamiento.

Adaptación, sacrificio y talento

La número 10 de Sportivo Palermo atraviesa ahora un período de adaptación mientras se ultiman detalles con la institución cordobesa y el traspaso desde el club jujeño. “Me siento bastante bien. Las chicas, los profes y las profes son todos muy copados. Lo único malo es el calor, está terrible”, contó entre risas.

Para entrenar, Mora toma dos colectivos, pero nada parece pesarle cuando se trata de fútbol. Quienes la vieron jugar destacan su gambeta, su pegada potente y su precisión en tiros libres y córners, cualidades que la convirtieron en una de las jugadoras más prometedoras del fútbol femenino jujeño.

Mora Escudero

Soñar en grande desde chica

La pasión por el fútbol viene desde muy temprano y con un respaldo familiar clave. “Es lo que quise siempre. Se lo digo a mi papá todo el tiempo: quiero jugar y dedicarme a esto. Aunque al principio le costó un poco, él fue quien me apoyó desde chiquita”, recordó Mora, emocionada.

Ese sostén fue fundamental para animarse a dar un paso que, para muchas jugadoras del interior, todavía parece lejano: intentar vivir del fútbol.

Gol de Mora Escudero a Gimnasia de Jujuy

Agradecimientos y un objetivo claro

Mora dio sus primeros pasos en Altos Hornos Zapla, bajo la guía del profesor Ale Montero, a quien recuerda con especial cariño. También agradeció a su familia, a su papá —su principal apoyo—, a las chicas de Sportivo Palermo, al profesor Néstor, que la preparó para la prueba, y al profe Claudio de los Ríos, con quien pudo levantar varias copas en el plantel de las canarias.

Hincha de River, aunque con un guiño al fútbol femenino de Boca, la jujeña tiene un objetivo claro y no lo esconde: “Pienso en jugar en primera. Este es un gran paso, no solo para mí, sino para todo el fútbol femenino de Jujuy. Ahora es meterle a full y hasta Primera no paramos”.