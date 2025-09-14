domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 17:32
Femenino.

Las chicas de Sportivo Palermo son las campeonas de la Copa Jujuy 2025

Las Canarias fueron contundentes y con mucha jerarquía en la zona de ataque golearon 4 a 1 a las chicas de El Carmen.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Palermo campeón Copa Jujuy 2025.

Palermo campeón Copa Jujuy 2025.

En la final de la Copa Jujuy 2025 del fútbol femenino, Sportivo Palermo derrotó por 4 a 1 a Atlético El Carmen y se consagró campeón del certamen.

Estefani Vilca a los 30' de la primera etapa abrió el marcador después de un centro desde la izquierda y una pelota qué quedó picando en el área, la agarró de derecha y la cruzó con destino de red. Dos minutos después llegó el segundo para las Canarias cuando Daiana Sosa, defensora de El Carmen quiso despejar pero la terminó metiendo en su propio arco.

El tercero llegó a los 21 minutos del segundo tiempo por medio de una cabezazo de Galián que recibió un buen centro de Vilca. A los 30' Noelia Cruz en contra dejó el marcador en 4 a 0.

El descuento de las chicas de El Carmen llegó por medio de Victoria Morón con un buen disparo de tiro libre a los 35' de la etapa complementaria.

Final de la Copa Jujuy masculino

atletico san pedro

Atlético San Pedro se consagró campeón de la Copa Jujuy 2025 tras derrotar por 2 a 1 a Monterrico Sur.

El Millonario abrió el marcador desde el vestuario, a los 2', cuando después de un córner y un remate de Gurrieri que el arquero llegó a desviar, apareció Alexis Franco solo por atrás para convertir de cabeza.

A los 31' los sureños iban a responder empatando el partido tras una linda contra que encabezó el Potro Lozano, la pelota le quedó a Esteban Benavidez que de afuera del área la colocó al palo derecho del arquero.

En el último suspiro del partido, después que el árbitro adicionó 6 minutos, apareció Lucas Lucero que después de encarar a dos jugadores de Monterrico Sur, sacó un potente disparo que dejó sin chances al arquero rival para marcar un golazo y darle la copa a su equipo.

