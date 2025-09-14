domingo 14 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de septiembre de 2025 - 08:59
Desde las 15.

Copa Jujuy: hoy disputan las finales en el estadio 23 de Agosto

La definición masculina y femenina del certamen más emblemático del fútbol jujeño se vivirá en una jornada histórica con presencia de público.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Copa Jujuy: hoy disputan las finales en el estadio 23 de Agosto

Copa Jujuy: hoy disputan las finales en el estadio 23 de Agosto

Lee además
Candidatas Elección Representante Capital 2025. video
Agenda.

FNE 2025: Hoy, elección de la Representante Capital con transmisión de Canal 4
Candidatas Elección Representante Capital 2025. video
Jujuy.

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital de esta noche

Monterrico Sur eliminó a Central Norte y se metió en la gran final de la Copa Jujuy
Monterrico Sur eliminó a Central Norte y se metió en la gran final de la Copa Jujuy

Monterrico Sur eliminó a Central Norte y se metió en la gran final de la Copa Jujuy

La primera final será femenina y comenzará a las 15:00. En un duelo cargado de emociones, Atlético El Carmen se enfrentará a Sportivo Palermo, dos equipos que vienen mostrando un alto nivel competitivo durante todo el torneo y prometen regalar un espectáculo intenso.

Más tarde, a las 17:00, llegará la definición masculina entre Monterrico Sur y Atlético San Pedro, que también protagonizan un partido con gran expectativa en la provincia. Ambos equipos buscarán coronarse campeones en un encuentro que promete mucha intensidad y rivalidad.

Atlético San Pedro

Organización y seguridad

Las entradas para asistir a las finales tendrán un costo de 5.000 pesos y estarán disponibles en las boleterías del estadio. Para garantizar el orden y la seguridad durante el evento, se implementará un operativo policial especial que organizará la distribución de las hinchadas en diferentes sectores:

- Atlético San Pedro: Sector Lobo Norte

- Monterrico Sur: Sector Lobo Sur

- Sportivo Palermo: Platea Norte

- Atlético El Carmen: Platea Sur

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: Hoy, elección de la Representante Capital con transmisión de Canal 4

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital de esta noche

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital

Creció la venta de autos usados en Jujuy en el 2025

Jujuy a las semis del Campeonato Argentino de Hockey

Lo que se lee ahora
Candidatas Elección Representante Capital 2025. video
Jujuy.

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente
Ex Gran Hermano 2022.

Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente

Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta
Fe.

Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

Diputados convocó a una sesión especial
Congreso.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial por el Garrahan y las universidades

Cazzu es la artista mujer más escuchada del mundo.
Colaboración.

Cazzu haría un dueto que promete sorprender: ¿con quién sería?

Más de 5 mil personas en Jujuy por el Campeonato Argentino de Taekwon-do
Alto nivel.

Más de 5 mil personas en Jujuy por el Campeonato Argentino de Taekwon-do

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel