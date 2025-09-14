Copa Jujuy: hoy disputan las finales en el estadio 23 de Agosto

Este domingo 14 de septiembre, el fútbol de Jujuy tendrá una jornada inolvidable con la disputa de las finales de la Copa Jujuy en las ramas masculina y femenina. El estadio 23 de Agosto será el escenario principal de esta gran fiesta deportiva, que abrirá sus puertas a las 14:00 horas para recibir a los aficionados.
La primera final será femenina y comenzará a las 15:00. En un duelo cargado de emociones, Atlético El Carmen se enfrentará a Sportivo Palermo, dos equipos que vienen mostrando un alto nivel competitivo durante todo el torneo y prometen regalar un espectáculo intenso.
Más tarde, a las 17:00, llegará la definición masculina entre Monterrico Sur y Atlético San Pedro, que también protagonizan un partido con gran expectativa en la provincia. Ambos equipos buscarán coronarse campeones en un encuentro que promete mucha intensidad y rivalidad.
Organización y seguridad
Las entradas para asistir a las finales tendrán un costo de 5.000 pesos y estarán disponibles en las boleterías del estadio. Para garantizar el orden y la seguridad durante el evento, se implementará un operativo policial especial que organizará la distribución de las hinchadas en diferentes sectores:
- Atlético San Pedro: Sector Lobo Norte
- Monterrico Sur: Sector Lobo Sur
- Sportivo Palermo: Platea Norte
- Atlético El Carmen: Platea Sur
