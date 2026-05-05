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5 de mayo de 2026 - 11:10
Deportes.

Liga Jujeña: cronograma de la fecha 7 del Apertura "Gringo" Flores y Copa Jujuy

La Liga Jujeña definió la 7ª fecha del Apertura “Gringo” Flores: días, canchas y horarios. Nieva queda libre y hay Copa Jujuy.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Liga Jujeña: cronograma de la fecha 7 del Apertura Gringo Flores y Copa Jujuy

Liga Jujeña: cronograma de la fecha 7 del Apertura "Gringo" Flores y Copa Jujuy

La Liga Jujeña de Fútbol (LJF) definió la programación de la séptima fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores para Primera División femenina y masculina. La grilla incluye partidos desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de mayo, en canchas como La Tablada, Jesús Flores, Fortín Gaucho, Libero Bravo y Plinio Zabala. La novedad de la jornada es que Nieva queda libre. La información se conoce tras la reunión del Consejo Directivo de la LJF.

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La fecha arranca el jueves y reparte partidos en distintos escenarios, con el formato habitual: femenino a las 14:30 y masculino a las 16:30, salvo los cruces programados en horario nocturno.

La mayoría de los encuentros se concentra en La Tablada, que vuelve a ser el estadio con más actividad en el fin de semana.

Jueves 7 de mayo: doble acción en Jesús Flores y La Tablada

Estadio Jesús Flores

  • Comercio vs. Gimnasia
    • Femenino: 14:30
    • Masculino: 16:30

La Tablada

  • La Viña vs. Gorriti
    • Femenino: 14:30
    • Masculino: 16:30

Viernes 8 de mayo: jornada cargada y partidos en la noche

El viernes concentra varios cruces y suma sedes. Además, aparecen dos partidos con horario distinto al habitual, en la franja nocturna, también en La Tablada.

La Tablada

  • Palermo vs. Belgrano
    • Femenino: 14:30
    • Masculino: 16:30

Fortín Gaucho

  • Los Perales vs. Universitarios
    • Femenino: 14:30
    • Masculino: 16:30

Estadio Jesús Flores

  • Atlético Palpalá vs. Zapla
    • Femenino: 14:30
    • Masculino: 16:30

Libero Bravo

  • San Francisco vs. Talleres
    • Femenino: 14:30
    • Masculino: 16:30

La Tablada (turno noche)

  • Luján vs. Malvinas
    • Femenino: 19:00
    • Masculino: 21:00

Sábado 9 de mayo: clásico de sábado a la noche en La Tablada

El sábado queda con un solo cruce, también en horario nocturno, con femenino y masculino.

La Tablada

  • El Cruce vs. Alberdi
    • Femenino: 19:00
    • Masculino: 21:00

Domingo 10 de mayo: cierre de fecha en La Tablada

La actividad del domingo sostiene el horario de tarde, con el último partido del programa.

La Tablada

  • Lavalle vs. Cuyaya
    • Femenino: 14:30
    • Masculino: 16:30

Equipo libre: Nieva

En esta séptima fecha del Apertura “Gringo” Flores, Nieva queda libre, según el programa difundido por la Liga.

Copa Jujuy: se define la revancha de la final de la fase preliminar

En la misma reunión, la LJF fija también el día y horario de la revancha de la final de la fase preliminar de la Copa Jujuy, con dos partidos, uno en femenino y otro en masculino.

Miércoles 6 de mayo

  • La Tablada: Gimnasia vs. Malvinas (Femenino) – 21:00
  • Plinio Zabala: Talleres vs. Gimnasia (Masculino) – 21:00

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