Liga Jujeña: cronograma de la fecha 7 del Apertura "Gringo" Flores y Copa Jujuy

La Liga Jujeña de Fútbol (LJF) definió la programación de la séptima fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores para Primera División femenina y masculina. La grilla incluye partidos desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de mayo, en canchas como La Tablada, Jesús Flores, Fortín Gaucho, Libero Bravo y Plinio Zabala. La novedad de la jornada es que Nieva queda libre. La información se conoce tras la reunión del Consejo Directivo de la LJF.
Séptima fecha del “Gringo” Flores: días, sedes y horarios
La fecha arranca el jueves y reparte partidos en distintos escenarios, con el formato habitual: femenino a las 14:30 y masculino a las 16:30, salvo los cruces programados en horario nocturno.
La mayoría de los encuentros se concentra en La Tablada, que vuelve a ser el estadio con más actividad en el fin de semana.
- Comercio vs. Gimnasia
- Femenino: 14:30
- Masculino: 16:30
La Tablada
- La Viña vs. Gorriti
- Femenino: 14:30
- Masculino: 16:30
Viernes 8 de mayo: jornada cargada y partidos en la noche
El viernes concentra varios cruces y suma sedes. Además, aparecen dos partidos con horario distinto al habitual, en la franja nocturna, también en La Tablada.
La Tablada
- Palermo vs. Belgrano
- Femenino: 14:30
- Masculino: 16:30
Fortín Gaucho
- Los Perales vs. Universitarios
- Femenino: 14:30
- Masculino: 16:30
Estadio Jesús Flores
- Atlético Palpalá vs. Zapla
- Femenino: 14:30
- Masculino: 16:30
Libero Bravo
- San Francisco vs. Talleres
- Femenino: 14:30
- Masculino: 16:30
La Tablada (turno noche)
- Luján vs. Malvinas
- Femenino: 19:00
- Masculino: 21:00
Sábado 9 de mayo: clásico de sábado a la noche en La Tablada
El sábado queda con un solo cruce, también en horario nocturno, con femenino y masculino.
La Tablada
- El Cruce vs. Alberdi
- Femenino: 19:00
- Masculino: 21:00
Domingo 10 de mayo: cierre de fecha en La Tablada
La actividad del domingo sostiene el horario de tarde, con el último partido del programa.
La Tablada
- Lavalle vs. Cuyaya
- Femenino: 14:30
- Masculino: 16:30
Equipo libre: Nieva
En esta séptima fecha del Apertura “Gringo” Flores, Nieva queda libre, según el programa difundido por la Liga.
Copa Jujuy: se define la revancha de la final de la fase preliminar
En la misma reunión, la LJF fija también el día y horario de la revancha de la final de la fase preliminar de la Copa Jujuy, con dos partidos, uno en femenino y otro en masculino.
Miércoles 6 de mayo
- La Tablada: Gimnasia vs. Malvinas (Femenino) – 21:00
- Plinio Zabala: Talleres vs. Gimnasia (Masculino) – 21:00
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