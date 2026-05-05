Liga Jujeña: cronograma de la fecha 7 del Apertura "Gringo" Flores y Copa Jujuy

La Liga Jujeña de Fútbol (LJF) definió la programación de la séptima fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores para Primera División femenina y masculina . La grilla incluye partidos desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de mayo , en canchas como La Tablada , Jesús Flores , Fortín Gaucho , Libero Bravo y Plinio Zabala . La novedad de la jornada es que Nieva queda libre . La información se conoce tras la reunión del Consejo Directivo de la LJF.

Deportes. Arranca este viernes la tercera fecha de la Liga Jujeña: partidos, horarios y canchas

Deportes. Programación de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

La fecha arranca el jueves y reparte partidos en distintos escenarios, con el formato habitual: femenino a las 14:30 y masculino a las 16:30 , salvo los cruces programados en horario nocturno.

La mayoría de los encuentros se concentra en La Tablada , que vuelve a ser el estadio con más actividad en el fin de semana.

Comercio vs. Gimnasia

Femenino: 14:30



Masculino: 16:30

La Tablada

La Viña vs. Gorriti

Femenino: 14:30



Masculino: 16:30

Viernes 8 de mayo: jornada cargada y partidos en la noche

El viernes concentra varios cruces y suma sedes. Además, aparecen dos partidos con horario distinto al habitual, en la franja nocturna, también en La Tablada.

La Tablada

Palermo vs. Belgrano

Femenino: 14:30



Masculino: 16:30

Fortín Gaucho

Los Perales vs. Universitarios

Femenino: 14:30



Masculino: 16:30

Estadio Jesús Flores

Atlético Palpalá vs. Zapla

Femenino: 14:30



Masculino: 16:30

Libero Bravo

San Francisco vs. Talleres

Femenino: 14:30



Masculino: 16:30

La Tablada (turno noche)

Luján vs. Malvinas

Femenino: 19:00



Masculino: 21:00

Sábado 9 de mayo: clásico de sábado a la noche en La Tablada

El sábado queda con un solo cruce, también en horario nocturno, con femenino y masculino.

La Tablada

El Cruce vs. Alberdi

Femenino: 19:00



Masculino: 21:00

Domingo 10 de mayo: cierre de fecha en La Tablada

La actividad del domingo sostiene el horario de tarde, con el último partido del programa.

La Tablada

Lavalle vs. Cuyaya

Femenino: 14:30



Masculino: 16:30

Equipo libre: Nieva

En esta séptima fecha del Apertura “Gringo” Flores, Nieva queda libre, según el programa difundido por la Liga.

Copa Jujuy: se define la revancha de la final de la fase preliminar

En la misma reunión, la LJF fija también el día y horario de la revancha de la final de la fase preliminar de la Copa Jujuy, con dos partidos, uno en femenino y otro en masculino.

Miércoles 6 de mayo