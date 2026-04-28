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28 de abril de 2026 - 08:30
Deportes.

Programación de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

La Liga Jujeña definió cómo se jugará la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Talleres de Perico quedará libre.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Fútbol - Liga Jujeña - Foto de archivo

Fútbol - Liga Jujeña - Foto de archivo

Quedó establecida la programación de la sexta fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores de la Liga Jujeña de Fútbol, tanto para la primera división femenina y masculina. En esta jornada, quedará libre Talleres de Perico.

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La Fecha 6 del Torneo Apertura iniciará el jueves 30 de abril, quedando libre el Club Talleres de Perico. Así quedaron los cruces establecidos:

Jueves 30 de abril

La Tablada - Cuyaya vs Los Perales
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Jesús Flores - Malvinas vs Comercio
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Liga Jujeña -Fútbol

Líbero Bravo - Alberdi vs Palermo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Papel Noa - Gimnasia vs El Cruce
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Fausto Tejerina - Gorriti vs Luján
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

La Tablada - Nieva vs Lavalle
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Liga Jujeña Fútbol

Sábado 2 de mayo

La Tablada - Belgrano vs La Viña
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Domingo 3 de mayo

Líbero Bravo - San Francisco vs Zapla
Femenino a las 9:00
Masculino a las 11:00

La Tablada - Universitarios vs Atlético Palpalá
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

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