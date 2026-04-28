Programación de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

Quedó establecida la programación de la sexta fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores de la Liga Jujeña de Fútbol, tanto para la primera división femenina y masculina. En esta jornada, quedará libre Talleres de Perico.
Programación de la sexta fecha de la Liga Jujeña: cuándo arranca y cruces
La Fecha 6 del Torneo Apertura iniciará el jueves 30 de abril, quedando libre el Club Talleres de Perico. Así quedaron los cruces establecidos:
Jueves 30 de abril
La Tablada - Cuyaya vs Los Perales
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Jesús Flores - Malvinas vs Comercio
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Líbero Bravo - Alberdi vs Palermo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Papel Noa - Gimnasia vs El Cruce
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Fausto Tejerina - Gorriti vs Luján
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
La Tablada - Nieva vs Lavalle
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Sábado 2 de mayo
La Tablada - Belgrano vs La Viña
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Domingo 3 de mayo
Líbero Bravo - San Francisco vs Zapla
Femenino a las 9:00
Masculino a las 11:00
La Tablada - Universitarios vs Atlético Palpalá
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
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