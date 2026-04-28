Programación de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

Fútbol - Liga Jujeña - Foto de archivo

Quedó establecida la programación de la sexta fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores de la Liga Jujeña de Fútbol , tanto para la primera división femenina y masculina. En esta jornada, quedará libre Talleres de Perico.

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Deportes. Programación de la Fecha 5 de la Liga Jujeña: cuándo arranca y cruces

La Fecha 6 del Torneo Apertura iniciará el jueves 30 de abril, quedando libre el Club Talleres de Perico. Así quedaron los cruces establecidos:

La Tablada - Cuyaya vs Los Perales Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Jesús Flores - Malvinas vs Comercio Femenino a las 14:30 Masculino a las 16:30

Liga Jujeña -Fútbol

Líbero Bravo - Alberdi vs Palermo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Papel Noa - Gimnasia vs El Cruce

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Fausto Tejerina - Gorriti vs Luján

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30



La Tablada - Nieva vs Lavalle

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Liga Jujeña Fútbol

Sábado 2 de mayo

La Tablada - Belgrano vs La Viña

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Domingo 3 de mayo

Líbero Bravo - San Francisco vs Zapla

Femenino a las 9:00

Masculino a las 11:00

La Tablada - Universitarios vs Atlético Palpalá

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30