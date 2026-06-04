Diego Barro tiene 52 años, es abuelo y es el jugador más longevo de la Liga Jujeña

Diego Barro sigue jugando en la Liga Jujeña de Fútbol.

Diego Rolando Barro tiene 52 años y sigue jugando al fútbol en el Club Comercio de la Liga Jujeña de Fútbol. Además, también integra la primera de básquet de Zapla y lleva adelante una escuelita de fútbol para chicos junto a su hijo Pablo.

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En diálogo con Canal 4 , Barro contó que el deporte ocupa un lugar central en su vida. Aunque aclaró que durante 27 años trabajó en la fuerza y actualmente está retirado, explicó que hoy puede dedicarle tiempo a lo que más le gusta: entrenar, jugar y formarse como director técnico.

Barro aseguró que el deporte le dio salud, familia y una forma de atravesar la rutina cotidiana. “Me dio estar bien hoy de salud, estar bien físicamente para poder seguir jugando”, expresó.

También destacó que el entrenamiento es un espacio de encuentro: “Ese momento de ir a entrenar, de compartir con tus compañeros, me dio hoy en día la tranquilidad de poder haber hecho las cosas bien”.

Diego Barro sigue jugando en la Liga Jujeña de Fútbol. Diego Barro sigue jugando en la Liga Jujeña de Fútbol.

A los 52 años, reconoció que muchas veces el cuerpo empieza a pasar factura, pero la pasión sigue intacta. “Gracias a Dios el cuerpo me da, no sé hasta cuándo”, dijo entre risas.

Formador y futuro técnico

Además de jugar, Diego estudia para recibirse como director técnico. Ya cursó las licencias A, B y C de ATFA y actualmente transita el tercer año de la licencia PRO.

Para él, una de las grandes necesidades del fútbol local es contar con más formadores. “Nos está faltando entrenadores, formadores, gente adulta que estudie esta carrera”, sostuvo.

También remarcó la importancia de ayudar a los chicos a mejorar física, técnica y tácticamente, pero sobre todo en la toma de decisiones.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 09.34.32 Diego Barro sigue jugando en la Liga Jujeña de Fútbol.

Una familia ligada al deporte

El deporte también atraviesa a toda su familia. Sus hijos Joaquín y Leandro juegan actualmente en el fútbol profesional de Bolivia, mientras que Pablo estudia junto a él la carrera de director técnico y Carla estudia nutrición.

Barro contó con orgullo que sus hijos crecieron con disciplina deportiva. “No tuvieron cena blanca, no tuvieron fiesta de 15, no había cumpleaños de la abuela. Los sábados tenían que ir a jugar”, recordó.

Hoy, Diego sigue compitiendo, formando chicos y soñando con dirigir. “Me siento capacitado. Tengo las herramientas teóricas y prácticas”, afirmó.