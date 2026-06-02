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2 de junio de 2026 - 08:39
Deportes.

Días y horarios definidos para las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

Este fin de semana se jugarán las semifinales femeninas y masculinas del Torneo Apertura de la Liga Jujeña.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo

Imagen de archivo

Las semifinales del Torneo Apertura “Gringo Flores” de la Liga Jujeña de Fútbol se disputarán este fin de semana en las divisiones femenina y masculina. Según informó el Consejo Directivo, todos los encuentros tendrán como sede única el estadio La Tablada.

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Cruces de semifinales del Torneo Apertura

La competencia entra en su etapa decisiva, con los equipos que buscarán un lugar en la final del certamen local.

Desde la organización detallaron que, en todos los cruces, si hay igualdad durante el tiempo reglamentario, la llave se definirá a través de los penales.

Sábado 6 de junio

Malvinas vs Talleres
Femenino
17:00 horas

Talleres vs Los Perales
Masculino
20:00 horas

liga jujeña

Domingo 7 de junio

Universitarios vs Gimnasia de Jujuy
Femenino
14:30 horas

Cuyaya vs Zapla
Masculino
16:30 horas

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