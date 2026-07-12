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12 de julio de 2026 - 01:01
Deportes.

Argentina - Inglaterra: cuándo juegan por las semifinales del Mundial 2026

La Selección argentina ya está entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y buscará un lugar en la gran final. Enterate cuándo juega, a qué hora y dónde será el partido.

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Ahora, la Albiceleste deberá enfrentarse a Inglaterra en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la competencia y que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (hora argentina). El encuentro tendrá como escenario el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Será una nueva oportunidad para que la Selección argentina busque meterse en otra final del mundo y continúe el camino hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Así quedaron las semifinales del Mundial 2026

Los cuatro mejores seleccionados del torneo ya están definidos y las semifinales se jugarán de la siguiente manera:

Martes 14 de julio

  • Francia vs. España – 16:00

Miércoles 15 de julio

  • Inglaterra vs. Argentina – 16:00
Goleada de Francia.

Goleada de Francia.

Cómo llega Argentina al partido

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró autoridad en los cuartos de final y derrotó 3-1 a Suiza, resultado que le permitió instalarse nuevamente entre los cuatro mejores equipos del Mundial.

Del otro lado estará Inglaterra, que consiguió su clasificación luego de vencer 2-1 a Noruega en un partido muy disputado.

Con ambos equipos clasificados, el choque entre argentinos e ingleses definirá quién jugará la gran final del certamen.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en Nueva York/Nueva Jersey.

El ganador de Argentina e Inglaterra enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Francia y España, en busca del título más importante del fútbol mundial.

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