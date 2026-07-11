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11 de julio de 2026 - 17:39
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Murió Antonio Rattín, leyenda de Boca y protagonista de una de las historias más recordadas de los Mundiales

El fútbol argentino está de luto. Antonio Ubaldo Rattín, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors y referente de la Selección Argentina durante la década del 60, murió este sábado a los 89 años.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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Murió Antonio Rattín, leyenda de Boca 

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Conocido como "El Rata", fue uno de los grandes símbolos del mediocampo xeneize. Su personalidad, liderazgo y temperamento marcaron una época y lo convirtieron en un referente para generaciones de futbolistas que vistieron la camiseta azul y oro.

Una vida con los colores de Boca

Rattín surgió de las divisiones inferiores de Boca y desarrolló toda su carrera profesional en el club. Debutó con apenas 19 años y permaneció durante 15 temporadas, en las que disputó 382 partidos y conquistó cuatro títulos: los campeonatos de 1962, 1964 y 1965, además de la Copa Argentina de 1969.

Su entrega, carácter y capacidad para ordenar el mediocampo lo transformaron en uno de los futbolistas más representativos de la historia del club.

El capitán que dejó una marca en los Mundiales

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Murió Antonio Rattín, leyenda de Boca

Además de su brillante paso por Boca, Rattín fue una pieza clave de la Selección Argentina. Disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, torneo en el que protagonizó uno de los episodios más recordados de la historia de las Copas del Mundo.

En el duelo ante Inglaterra fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein. Como en aquella época todavía no existían las tarjetas amarillas y rojas, el mediocampista permaneció varios minutos dentro del campo reclamando la decisión y pidiendo un traductor para entender la explicación del juez.

Al retirarse, protagonizó otra imagen que quedó grabada para siempre: estrujó el banderín del córner con la bandera británica y luego se sentó sobre la alfombra roja destinada a la realeza, un gesto que se convirtió en un símbolo de su fuerte personalidad.

Aquel episodio fue uno de los antecedentes que impulsó a la FIFA a implementar las tarjetas amarillas y rojas a partir del Mundial de México 1970.

Un legado que trasciende generaciones

Entre 1959 y 1969, Rattín disputó 21 partidos con la Selección Argentina, cinco de ellos en Copas del Mundo. Su nombre quedó ligado para siempre a la historia de Boca y del fútbol argentino como uno de los grandes referentes de una época.

Con su fallecimiento, el deporte argentino despide a un futbolista que dejó una huella imborrable dentro y fuera de la cancha.

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