¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió

La muerte de Jayden Adams conmocionó al mundo del fútbol. El mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns falleció a los 25 años, apenas unos días después de disputar el Mundial 2026 , donde fue protagonista de la histórica campaña de su país.

Deportes. Argentina enfrenta a Suiza para meterse entre los mejores cuatro

Deportes. Mundial 2026: el historial de los encuentros entre Argentina-Suiza

Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su muerte , una noticia que generó un profundo impacto entre sus compañeros, dirigentes e hinchas.

Nacido el 5 de mayo de 2001, Adams comenzó su carrera profesional en Stellenbosch FC, club en el que rápidamente llamó la atención por su capacidad para recuperar la pelota, distribuir el juego y llegar al área rival.

Su crecimiento lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas con mayor proyección de Sudáfrica y, antes del Mundial, fue incorporado por el Mamelodi Sundowns , uno de los equipos más importantes del continente africano.

Con la camiseta de la selección absoluta debutó en 2024 y, en apenas dos años, se ganó un lugar entre los habituales convocados de los Bafana Bafana.

La histórica participación en el Mundial 2026

¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá marcó el momento más importante de su carrera.

Adams fue titular en el debut de Sudáfrica frente a México y luego volvió a jugar desde el inicio ante República Checa, encuentro que terminó 1 a 1 y le permitió a su selección sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

Más tarde, Sudáfrica venció a Corea del Sur y logró una clasificación histórica a la fase eliminatoria, algo que nunca había conseguido.

Su último partido con la camiseta nacional fue el 28 de junio, cuando el seleccionado africano quedó eliminado frente a Canadá en los dieciseisavos de final.

Jugó el Mundial en medio de un duro momento familiar

¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió

La participación de Adams en la Copa del Mundo estuvo atravesada por una tragedia personal.

El mediocampista disputó el partido frente a República Checa apenas 24 horas después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams. A pesar del dolor, decidió permanecer junto al plantel para acompañar a sus compañeros durante la histórica campaña mundialista.

El mensaje que emocionó a Sudáfrica

Tras conocerse la noticia de su muerte, la South African Football Players Union (SAFPU) expresó sus condolencias y recordó al futbolista por su compromiso con la camiseta nacional.

La entidad aseguró que Jayden Adams representó a Sudáfrica "con orgullo, valentía y distinción", un reconocimiento que resume el legado que dejó dentro y fuera de la cancha pese a una carrera que terminó demasiado pronto.