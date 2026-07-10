¿Qué significa el "304" de Lamine Yamal? Un sociólogo de Jujuy explicó la historia detrás del gesto

Cada vez que Lamine Yamal convierte un gol con la selección de España, repite un festejo que despierta la curiosidad de millones de personas: junta sus dedos para formar el número 304 . Muchos creen que se trata de una dedicatoria o una simple celebración, pero detrás de ese gesto se esconde una historia de identidad, migración y pertenencia.

El tema fue analizado por el sociólogo jujeño Juan Guzmán , quien explicó que el joven de 18 años convirtió ese número en un símbolo capaz de poner en el centro de la escena mundial el barrio donde creció.

El 304 corresponde al código postal de Rocafonda , un barrio obrero de la ciudad de Mataró, en Cataluña. Allí nació y se crió Lamine Yamal , hijo de un padre marroquí y una madre oriunda de Guinea Ecuatorial. "Cada vez que marca un gol festeja con sus dedos el número 304, que es el código postal de Rocafonda. Para mucha gente ese barrio fue estigmatizado como la 'escoria multicultural', pero Lamine nunca tuvo vergüenza de su origen" , explicó Guzmán.

Para el sociólogo, el futbolista logra algo mucho más profundo que un simple homenaje. "Con ese solo gesto pone la periferia en el centro de la escena mundial", aseguró.

Según indicó, millones de personas terminan preguntándose qué significa ese número y, al buscar la respuesta, descubren también la historia de un barrio atravesado por la inmigración y la diversidad cultural.

El éxito no borró sus raíces

Pese a convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial y en un referente de la moda para revistas internacionales, Guzmán remarcó que Yamal nunca deja de recordar de dónde viene. "Puede disfrutar de todo lo que disfruta cualquier joven de 18 años: los videojuegos, la moda o los contratos publicitarios. Pero ese brillo comercial no diluye sus orígenes", sostuvo el sociólogo.

Guzmán destacó que, en cada entrevista, el futbolista suele mencionar el esfuerzo de su familia. "Cuando le preguntan qué fue lo más difícil de llegar al fútbol profesional, él responde que lo verdaderamente duro fue lo que vivió su madre, que emigró embarazada a los 16 años para darle una vida mejor", expresó.

Una nueva forma de entender el fútbol

Durante la entrevista, el especialista también sostuvo que el Mundial refleja una transformación que va mucho más allá de lo deportivo. "Las canchas dejaron de ser un lugar donde solamente se juega al fútbol. Hoy también muestran lo que está pasando en nuestras sociedades", remarcó.

En ese sentido, señaló que muchas de las principales selecciones del mundo están integradas por hijos de inmigrantes o familias que llegaron como refugiadas, reflejando una realidad cada vez más multicultural. También destacó otro aspecto que observa en Yamal: una forma distinta de expresar la masculinidad.

"Cuando dice que juega para darle una mejor vida a su hermano y habla abiertamente del amor que siente por él, está mostrando otra manera de ser futbolista. Durante mucho tiempo se esperaba que quienes venían de barrios populares fueran duros y no expresaran sus emociones", explicó.

El fútbol como espejo de la sociedad

Para Juan Guzmán, figuras como Lamine Yamal demuestran que el fútbol ya no puede analizarse únicamente desde el resultado de un partido. "Los futbolistas hoy también hablan de identidad, de racismo, de migraciones y de las historias de las familias que hicieron posible que ellos llegaran hasta donde están", aseguró el especialista.

Y concluyó con una reflexión sobre el mundo actual: "Somos más ricos cuanto más multiculturales somos. El fútbol nos encanta por lo que pasa dentro de la cancha, pero también nos obliga a mirar todo lo que sucede alrededor."