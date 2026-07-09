La polémica versión española de “Muchachos” para alentar a su Selección.

La ilusión de España para el Mundial 2026 ya se refleja en sus hinchas. Un grupo de fanáticos se volvió viral en TikTok tras crear una versión propia de “Muchachos ”, el himno que acompañó a Argentina en Qatar 2022 y que sigue inspirando nuevas adaptaciones.

La polémica versión española de “Muchachos” para alentar a su Selección “Muchachos”, el clásico que identificó a Argentina durante el Mundial de Qatar 2022, volvió a escena con una nueva interpretación. En esta ocasión, un grupo de españoles la adaptó para alentar a su Selección rumbo al Mundial 2026 y se hizo viral en TikTok.

A pocos días del duelo ante Bélgica, los fanáticos españoles encontraron en “Muchachos” una nueva forma de alentar a su Selección. La canción mantiene el ritmo original, pero incorpora referencias al presente de La Roja y a sus jugadores más destacados.

Uno de los fragmentos que más repercusión tuvo hace referencia al Mundial ganado por España en Sudáfrica 2010 y pone sus esperanzas en Lamine Yamal para repetir la hazaña. “La primera fue de Iniesta y esta de Lamine Yamal” se convirtió en la frase más comentada del nuevo cántico.

El video fue publicado por un grupo de jóvenes españoles que explicaron la intención detrás de la iniciativa: llevar la canción desde las redes hasta las tribunas del Mundial. “Para que llegue lejos y lo canten en el estadio”, escribió Mikas.pdrd, el usuario que compartió la grabación en TikTok. La VERSIÓN española de MUCHACHOS. pic.twitter.com/WByMqTdggo — TyC Sports (@TyCSports) July 9, 2026 El video no tardó en viralizarse, pero la propuesta también abrió un debate entre los aficionados. Mientras algunos celebraron la adaptación de “Muchachos”, otros cuestionaron que España recurriera a un himno asociado al público argentino. La letra completa de “Muchachos” en su versión española En España yo nací tierra de Hernán Cortés de los tíos de Castilla de los de Luis Aragonés No te lo puedo explicar porque no vas a entender los goles de David Villa recordando el 2010 Pero eso ya pasó y ahora va a pasar igual ya ganamos la Eurocopa y ahora nos toca el Mundial ¡La Roja! Ahora nos ha vuelto a ilusionar la primera fue de Iniesta ¡y esta es de Lamine Yamal!

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