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9 de julio de 2026 - 13:18
Deportes.

Fundación Jujuy Vóley sigue creciendo con títulos, formación y nuevos desafíos

Fundación Jujuy Vóley celebra su gran presente con nuevos logros, títulos regionales, más categorías y una colonia de invierno para chicos.

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Por  Judith Girón
Fundación Jujuy Vóley sumó nuevos títulos en Santiago del Estero

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Buenos resultados en todas las categorías

El club logró importantes actuaciones durante la temporada. La categoría Sub 16 femenina fue subcampeona del clasificatorio al Regional, mientras que el Sub 18 masculino, conformado este año, se consagró campeón del clasificatorio regional.

En Primera División, el equipo masculino pelea los primeros puestos del campeonato con partidos pendientes que podrían dejarlo como líder, mientras que el plantel femenino también se mantiene entre los protagonistas del torneo.

Además, el minibásquet y las categorías infantiles continúan sumando cada vez más chicos a la práctica del vóley.

Destacada actuación en la Copa Ethos

Fundaci&oacute;n Jujuy V&oacute;ley particip&oacute; de la Copa Ethos

Fundación Jujuy Vóley participó de la Copa Ethos

Hace dos semanas, Fundación Jujuy Vóley participó de la Copa Ethos, disputada en La Banda, Santiago del Estero, donde obtuvo excelentes resultados.

El equipo femenino de Primera División se consagró campeón, mientras que el plantel masculino logró un destacado tercer puesto, ratificando el crecimiento competitivo de la institución.

También participaron recientemente en Villa Ocampo, donde el Sub 16 femenino alcanzó la Copa de Plata y el Sub 18 masculino obtuvo el campeonato de la Copa de Bronce.

Las familias, un pilar fundamental del club

Sosa destacó especialmente el compromiso de los padres, quienes colaboran activamente en distintas actividades para sostener el funcionamiento del club.

En los últimos días organizaron un bingo solidario con una importante convocatoria, reforzando el espíritu de comunidad que caracteriza a la institución.

Colonia de Invierno para chicos de 7 a 13 años

Durante el receso escolar, Fundación Jujuy Vóley realizará una Colonia de Invierno destinada a niños y niñas de 7 a 13 años. Las actividades comenzarán el próximo lunes y se desarrollarán de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, con propuestas deportivas, recreativas y de integración coordinadas por profesores del club.

La iniciativa nació por impulso de las familias y busca ofrecer un espacio de contención y diversión para los chicos durante las vacaciones.

Nuevos desafíos dentro y fuera de la provincia

El calendario deportivo continuará con nuevas competencias. En las próximas horas las categorías Sub 18 masculina y femenina viajarán a Tucumán, mientras que en agosto los varones disputarán el Regional en La Rioja.

Además, el plantel de Primera División ya se prepara para afrontar el Regional de Mayores, que se jugará en Salta, y la institución analiza la posibilidad de participar en un torneo nacional en Santa Fe.

Fundaci&oacute;n Jujuy V&oacute;ley celebra su gran presente

Fundación Jujuy Vóley celebra su gran presente

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Un crecimiento que va más allá de los resultados

Para Maximiliano Sosa, el balance de estos casi dos años de trabajo es altamente positivo. Destacó no solo los logros deportivos, sino también el crecimiento institucional, el aumento de jugadores y el compromiso de quienes integran el club.

El entrenador valoró especialmente el esfuerzo de los jugadores de Primera División, muchos de los cuales estudian, trabajan e incluso son padres, pero continúan representando a Fundación Jujuy Vóley con compromiso dentro y fuera de la cancha.

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