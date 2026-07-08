El alcalde de Nueva York aseguró que Egipto sufrió un “robo” en su eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , aseguró que Egipto fue “robado” durante la derrota por 3-2 ante la Selección argentina, que significó la eliminación del conjunto africano en los octavos de final del Mundial 2026 .

Argentina logró remontar un partido que perdía 2-0 y avanzó a los cuartos de final luego de marcar tres goles durante el tramo final del encuentro. El partido estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos contra el arbitraje y la intervención del VAR .

Mamdani presentaba el programa “Next Stop: Better Buses, Faster Service”, destinado a mejorar y agilizar el funcionamiento del transporte público en Nueva York. En medio de su discurso, el alcalde se apartó del tema central y realizó una referencia directa al encuentro entre Argentina y Egipto.

“Si vas al trabajo en autobús, el ahorro es considerable. En seis meses, habrás pasado 24 horas menos en el autobús. Al cabo de un año, habrás ahorrado más de dos días de desplazamiento. Eso significa desayunar con tu familia. Significa llegar a casa a tiempo para la hora de acostarse. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer” , declaró Mamdani.

El alcalde de Nueva York aseguró que Egipto sufrió un “robo” en su eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

El gol anulado que generó la polémica

Uno de los momentos más discutidos se produjo cuando el árbitro francés François Letexier anuló un gol del delantero Mostafa Zico, luego de ser convocado por el VAR.

La revisión detectó una falta sobre el defensor argentino Lisandro Martínez en una instancia previa al gol. Esa decisión generó cuestionamientos porque la infracción se produjo varios segundos antes de que la pelota ingresara en el arco.

Egipto logró marcar nuevamente y se puso 2-0, pero Argentina reaccionó durante los minutos finales. Cristian Romero y Lionel Messi anotaron los goles del empate, mientras que Enzo Fernández convirtió el tanto definitivo para sellar el 3-2.

Egipto reclamó un penal antes del tercer gol argentino

En la jugada previa al gol de Fernández, la delegación egipcia reclamó un supuesto penal por un agarrón de Alexis Mac Allister sobre Hamdy Fathy. El árbitro no sancionó la infracción y la situación tampoco derivó en una revisión en el monitor del VAR. La Federación Egipcia sostuvo que esta acción fue una de las principales equivocaciones del equipo arbitral.

Una queja formal ante la FIFA

Tras la eliminación, la Federación Egipcia de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA para solicitar una investigación contra Letexier, sus asistentes y los responsables del videoarbitraje.

La entidad señaló que durante el encuentro se produjeron “errores graves” y denunció la existencia de un supuesto “doble rasero” en las decisiones arbitrales.

El presidente de la federación, Hany Aburida, también solicitó que el equipo arbitral no vuelva a dirigir durante el resto de la competencia en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas. Hasta el momento, no se informó una resolución de la FIFA sobre la presentación realizada por Egipto.

Las críticas del entrenador egipcio al Mundial 2026

El seleccionador Hossam Hassan expresó su enojo durante la conferencia de prensa posterior al partido y aseguró que su equipo fue perjudicado. “No quiero suavizarlo y hablar de mala suerte. Hoy nos han engañado injustamente, hemos sufrido una injusticia”, declaró.

El alcalde de Nueva York aseguró que Egipto sufrió un “robo” en su eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

En declaraciones posteriores, el entrenador vinculó las decisiones arbitrales con la permanencia de Lionel Messi y de la Selección argentina en el torneo. “Quizás querían que Messi siguiera en carrera”, afirmó.

Además, Hassan sostuvo: “En el fútbol hay a veces factores externos que van más allá de lo técnico. Los campeones del mundo recibieron apoyo en todos los niveles”. Las declaraciones del entrenador expresan su posición sobre el arbitraje, aunque hasta el momento no se presentaron pruebas públicas que demuestren que el resultado haya sido manipulado.