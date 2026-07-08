El mundo a los pies de Lionel Messi: así reflejaron los medios el triunfo ante Egipto

El pase de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 , tras ganarle 3-2 a Egipto , tuvo una rápida repercusión en los medios internacionales . La actuación de Lionel Messi y la reacción del equipo para dar vuelta el resultado fueron los grandes protagonistas de las tapas de los diarios más importantes del mundo

En esa línea, la prensa destacó la emoción del encuentro y la influencia del capitán argentino para seguir marcando momentos históricos en la competencia.

En España , los principales medios deportivos pusieron el foco en sus portadas sobre el desempeño de Messi y la capacidad de reacción del seleccionado conducido por Lionel Scaloni . El periódico Sport abrió con el título: “Messi lidera una épica remontada” , junto a la frase “Otro Milagro” , en una referencia directa a la cadena de actuaciones determinantes del futbolista rosarino en torneos internacionales.

A su vez, As resaltó la fortaleza del equipo argentino con un contundente “¡Viven!” , mientras que Mundo Deportivo eligió definir al capitán argentino como “Faraón Messi” , en un juego de palabras vinculado al seleccionado egipcio y a la superioridad mostrada por el delantero durante el encuentro.

"Otro milagro"

La reacción de los medios también se hizo presente en Estados Unidos, donde The Washington Post eligió como título principal de su portada la frase: “Otro milagro de Messi”. El diario norteamericano destacó la sorpresa y el reconocimiento que generan las actuaciones del capitán argentino, sobre todo luego de una remontada concretada en el tramo final del partido, gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

En brasil hablaron de algo "sobrenatural"

En Brasil, los diarios más importantes del país coincidieron en resaltar la trascendencia de lo ocurrido. O Estado de S.Paulo definió como “Sobrenatural” la actuación de la selección argentina y de su máximo referente. Por su parte, Folha de S.Paulo destacó la intensidad del encuentro con la frase: “Argentina renace con Messi en partido electrizante”, mientras que O Globo hizo hincapié en la continuidad del protagonismo del futbolista argentino al titular: “Messi prolonga la era Messi”.

Los medios brasileños destacaron la reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni para revertir un escenario adverso y remarcaron la influencia determinante del capitán argentino en los momentos de mayor presión.

Los medios de Francia apelaron a elementos históricos y referencias vinculadas al territorio para graficar lo sucedido durante el partido. L’Équipe eligió como título de portada: “Los milagros del Nilo”, una expresión que relacionó la hazaña del seleccionado argentino con la identidad del adversario africano y el contexto geográfico del duelo.

En Italia, los diarios deportivos más destacados centraron su cobertura en la emoción provocada por el triunfo argentino. Corriere della Sera tituló: “Argentina bate a Egipto por 3-2 en un gran partido”, mientras que La Gazzetta dello Sport resumió el sentimiento generado por la actuación del equipo y su capitán con la frase: “El éxtasis de Messi”.

Por otro lado, el Corriere dello Sport puso el foco en el protagonismo del capitán argentino a través de titulares como “Messi es un mito” y “Oh, mi Dios”. Además, el medio italiano creó una combinación entre los nombres de Diego Maradona y Lionel Messi con la expresión “MaraLeo encanta al mundo con 39 años”, con la intención de resaltar la vigencia del futbolista y su capacidad para seguir sorprendiendo pese al paso del tiempo.

La prensa de México también se hizo eco de la trascendencia del triunfo argentino. El Universal abrió con el título: “Messi manda a volar a los Faraones”, mientras que el diario Esto sintetizó la actuación del astro rosarino con la frase “Siempre Messi”. En su desarrollo, el medio destacó: “Con gol y asistencia de la Pulga, Argentina levanta de un 2-0 en contra para firmar una remontada épica y dejar fuera a Egipto, que se queja del arbitraje”.

Los medios más relevantes resaltaron de manera coincidente la fortaleza del equipo sudamericano para sobreponerse a momentos adversos y la influencia que mantiene su capitán en los partidos de mayor presión. De acuerdo con la mirada de la prensa internacional, el rendimiento de Argentina y el liderazgo de Messi volvieron a ubicar al seleccionado como uno de los principales aspirantes al título.

Con esta victoria, la Albiceleste aseguró su clasificación a los cuartos de final, donde tendrá como próximo rival a Suiza, seleccionado que dejó en el camino a Colombia mediante una definición por penales. El encuentro se llevará a cabo el sábado a partir de las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Quien consiga imponerse en este duelo avanzará a la siguiente fase, en la que enfrentará al ganador del partido entre Inglaterra y Noruega.