El mensaje de las glorias del fútbol sobre Lionel Messi y Argentina tras la agónica clasificación

El mundo habló del histórico pase a cuartos de final que logró la Selección Argentina tras eliminar a Egipto en un 3 a 2 que quedará en el recuerdo de todos . No solo las tapas de los medios se hicieron eco de esta hazaña , sino que estrellas del fútbol como Henry , Zlatan Ibrahimovic , y hasta el propio Rivaldo expresaron su admiración por Lionel Messi.

El destacado delantero francés Thierry Henry volvió a elogiar a Lionel Messi luego de la inolvidable remontada protagonizada por Argentina en el Mundial 2026 , donde el seleccionado revirtió un 2-0 frente a Egipto con tres tantos en los minutos finales y selló su clasificación a los cuartos de final .

El ex atacante francés , que compartió equipo con el capitán argentino durante tres temporadas , equiparó la actuación de Messi con una historia digna de una producción de Hollywood . Además, recordó una experiencia vivida durante los entrenamientos para explicar por qué, según su visión, provocar o desafiar al rosarino suele desencadenar una reacción prácticamente imparable .

“Miren, estamos en el área de Los Ángeles, esto es cosa de Hollywood“ , dijo Thierry Henry . “Es casi como cuando escribes un guión, es como una película que nunca pasaría en la vida real. Como diciendo ‘vamos, el director se pasó un poco de la raya con esta’” .

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Thierry Henry le dedicó un emotivo discurso a Lionel Messi que conmovió a los fanáticos y ya es considerado uno de los mejores homenajes de los últimos tiempos. #Messi #ThierryHenry #Grupo33 pic.twitter.com/r4YdcLgilo — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) July 8, 2026

La comparación elegida por el exjugador para explicar lo sucedido en Atlanta no fue al azar. Messi había desperdiciado un penal durante la primera etapa, presenció cómo Argentina quedó dos goles abajo en el marcador y, finalmente, fue quien impulsó la reacción al convertir el tanto del empate con una definición dentro del área que hizo estallar el festejo argentino.

Zlatan Ibrahimovic no se quiso quedar afuera

Fue Zlatan Ibrahimovi quien, al escuchar esa referencia al cine, decidió ampliarla: “Es más una serie, Thierry, porque siempre hay un episodio nuevo. La película no termina, un nuevo episodio viene después de otro episodio”. A partir de esa intervención, Henry concluyó con una reflexión que resumió su admiración por el capitán argentino: “Este chico escribe la historia con los pies. No con un bolígrafo”.

Antes de llegar a esa comparación, el ex atacante del Barcelona y de la selección de Francia repasó el encuentro con palabras cargadas de admiración y sorpresa. “Primero que nada, mírenlo, mírenlo llorando y lo mucho que significa para él y su equipo”, expresó. A continuación, agregó: “Pero antes que nada nos recordó que es humano, que sí es humano porque falló algunos penales”. Y, de inmediato, completó: “Y luego nos recuerda de nuevo que no es humano”.

Ese contraste entre los momentos de vulnerabilidad y las actuaciones fuera de lo común atravesó todo el análisis realizado por Henry. El francés no opinó únicamente como un espectador, sino desde la experiencia de haber compartido el día a día con Messi y haber seguido de cerca cada entrenamiento. Fue precisamente en ese contexto cuando recordó la anécdota que terminó convirtiéndose en el punto más significativo de su relato.

“Lo que pasa con Leo es que a veces no debes despertar a la bestia”, advirtió Henry. Luego recordó un episodio ocurrido durante una práctica: Messi protestó porque entendía que la pelota había salido del campo o que correspondía sancionar una infracción, pero el entrenador le respondió que dejara de reclamar, ya que ese tipo de jugadas también podían presentarse en un encuentro oficial.

“Lo siguiente que sabes, lo miras a los ojos y él cambia”, relató el exfutbolista, con un gesto que imitaba un clic. “Y va y agarra esa pelota, yo estaba ahí, lo presencié, y marca tres goles seguidos. Marcando inmediatamente, robándote la pelota, marcando de nuevo, robándote la pelota, marcando de nuevo”.

Henry, sobre Lionel Messi: "Es muy difícil detenerlo"

Al finalizar aquella práctica, Messi se dio vuelta y lanzó: “la próxima vez cobra la falta”. “Y todos nosotros dijimos: ‘sí, sí, la próxima vez cobra la falta’. Porque simplemente es imparable. Cuando entra en ese estado de ánimo, es muy difícil detenerlo”, recordó Henry para cerrar la anécdota.

Según explicó el exdelantero, esa capacidad de potenciar su rendimiento cuando el escenario lo demanda fue la misma que volvió a reflejarse frente a Egipto. “Este es un tipo que jugó 120 minutos el otro día. Eleva su juego, empezó a agarrar la pelota y a gambetear a casi todos para intentar cambiar el partido”, destacó. Con esas palabras hacía referencia al encuentro anterior de la selección argentina, disputado antes del cruce con el conjunto africano por los octavos de final del Mundial 2026.

Henry también aprovechó para dimensionar la carrera de Messi al compararla con la de otras figuras de primer nivel con las que compartió equipo. “Nunca... bueno, jugué con Zizou (Zinedine Zidane) y un montón de jugadores, Ronaldinho y demás”, recordó. Luego continuó: “Pero a veces... no es vergonzoso decirlo, pero a veces marcaba unos goles, y yo estaba en la cancha, y me tomaba un ratito, uno o dos segundos, y decía ‘guau’”, expresó al evocar las sensaciones que le generaban algunas de las jugadas del capitán argentino.

Después, contó que enseguida debía llamarse la atención a sí mismo: “Y yo me decía a mí mismo: ‘oh, estás jugando, vuelve a meterte en el partido’”. “No me pasa a menudo, pero él es único en su especie”, concluyó, apoyando esa definición en los tres años que ambos compartieron como compañeros de equipo.

Tras superar la serie anterior, la selección argentina afrontará en los cuartos de final un cruce frente a Suiza, equipo que logró avanzar luego de imponerse por penales a Colombia. El encuentro está previsto para el sábado 11 de julio, desde las 22, en Kansas City.

Rivaldo, otro brasileño a los pies de Lionel Messi

Rivaldo, campeón del mundo y de la Copa América con Brasil, compartió un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a más de cinco millones de seguidores. Lo acompañó con una imagen de Messi al borde del llanto durante el encuentro disputado en Estados Unidos. "Qué garra, qué ganas de ganar, qué lucha y qué entrega de todos. Eso es lo que el hincha espera ver dentro de la cancha en una Copa del Mundo", escribió el exfutbolista del Barcelona, entre otros clubes.

A continuación, reconoció que ya casi no quedan palabras para describir el nivel que sigue mostrando el campeón del mundo en Qatar 2022. “Hablar de Lionel Messi es llover sobre mojado. ¡Qué jugador! A los 39 años, disputando su sexto Mundial, sigue mostrando la misma pasión por la camiseta de Argentina: festeja, lucha, llora y, una vez más, resulta decisivo”, expresó al destacar la vigencia y la influencia del capitán argentino.

“Soy brasileño, amo mi país y siempre voy a alentar a nuestra Selección. La rivalidad forma parte del fútbol, pero también sé reconocer y admirar cuando veo un gran partido y un equipo que lo deja todo en la cancha”, afirmó. Sus palabras llegaron poco después de la eliminación del Scratch, que este domingo quedó afuera del Mundial tras caer frente a la Noruega de Erling Haaland en los octavos de final.

Para cerrar su publicación, Rivaldo dejó un breve mensaje: “Partidos como este engrandecen al fútbol y son dignos de una Copa del Mundo. Felicitaciones a Argentina por la clasificación”. De esta manera, el exfutbolista se incorporó a la extensa lista de voces de la prensa y del ambiente futbolístico internacional que destacaron la impactante remontada de la Albiceleste, capaz de revertir el resultado en apenas 13 minutos para sellar su pase a los cuartos de final del Mundial.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La selección argentina volverá a salir a la cancha este sábado, desde las 22 (hora argentina), en Kansas City, donde afrontará los cuartos de final frente al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia. En caso de avanzar, su rival en semifinales será Inglaterra o Noruega. Del otro lado del cuadro, el segundo finalista surgirá de los enfrentamientos entre Francia y Marruecos, y España frente a Bélgica.