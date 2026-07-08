Lionel Messi volvió a hacer historia: los récords que rompió ante Egipto en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica este martes al marcar un gol y entregar una asistencia en la victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. El capitán fue decisivo en la reacción del equipo de Lionel Scaloni, que perdía por dos goles y logró una remontada agónica para avanzar a los cuartos de final.

Conmovedor. Messi se quebró tras el triunfo de Argentina: la imagen que recorrió el mundo

La tarde había comenzado torcida para el rosarino, luego de que el arquero Mostafa Shobeir le contuviera un penal. Sin embargo, cuando Argentina estaba al borde de la eliminación, Messi volvió a aparecer: primero asistió a Cristian “Cuti” Romero y, apenas unos minutos después, convirtió el empate.

Con esa participación determinante, el número 10 alcanzó 21 goles en Copas del Mundo , llegó a 10 asistencias mundialistas y extendió una racha goleadora que ya no tiene comparación. Cada número confirma una misma idea: a los 39 años, Messi todavía sigue corriendo los límites de la historia.

El gol ante Egipto llevó a Lionel Messi a los 21 tantos en Copas del Mundo , una cifra que amplía su ventaja como máximo goleador histórico del torneo.

El capitán argentino había superado durante esta edición el registro de Miroslav Klose, quien se retiró con 16 conquistas. En el Mundial 2026, Messi ya marcó ocho goles: tres frente a Argelia, dos ante Austria y uno contra Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Su recorrido goleador se distribuye de la siguiente manera:

Un gol en Alemania 2006.

en Alemania 2006. Cuatro goles en Brasil 2014.

en Brasil 2014. Un gol en Rusia 2018.

en Rusia 2018. Siete goles en Qatar 2022.

en Qatar 2022. Ocho goles en el Mundial 2026.

De esta manera, llegó a los 21 tantos y se mantiene por encima de Kylian Mbappé, que suma 19.

Alcanzó las 10 asistencias en Copas del Mundo

Antes de convertir el empate, Messi ejecutó una pelota detenida que terminó en el cabezazo de Cristian Romero para iniciar la remontada argentina.

Con ese pase gol, el rosarino llegó a las 10 asistencias en Mundiales e igualó la marca histórica atribuida a Pelé. También aparece en esa discusión el alemán Fritz Walter, aunque las cifras de jugadores de otras épocas pueden variar según los criterios estadísticos utilizados.

En el caso de Messi, sus diez asistencias están documentadas a lo largo de seis ediciones mundialistas. Además, es el único futbolista que entregó al menos un pase de gol en seis Copas del Mundo diferentes.

Nueve partidos consecutivos convirtiendo

Messi también extendió una racha que comenzó en Qatar 2022. Con el tanto frente a Egipto, llegó a nueve partidos consecutivos marcando en Mundiales.

La serie incluye los últimos cuatro encuentros de Qatar 2022 y los cinco que disputó hasta ahora en la edición 2026.

En Qatar convirtió ante:

Australia.

Países Bajos.

Croacia.

Francia.

En el Mundial 2026 marcó frente a:

Argelia.

Austria.

Jordania.

Cabo Verde.

Egipto.

La cifra lo mantiene como dueño de la racha goleadora más extensa registrada en la competencia.

Seis partidos seguidos marcando en fases eliminatorias

El gol contra Egipto también le permitió alcanzar otra marca particular: seis encuentros consecutivos convirtiendo en instancias eliminatorias de un Mundial.

La secuencia comenzó en los octavos de final de Qatar 2022 frente a Australia y continuó contra Países Bajos, Croacia y Francia. En 2026 anotó ante Cabo Verde, por la ronda de 32, y volvió a hacerlo frente a Egipto en octavos.

Nunca antes un futbolista había encadenado tantos partidos con goles durante las fases decisivas de la competencia.

Lionel Messi es el goleador del Mundial 2026

Con ocho tantos, Messi quedó además como máximo goleador del Mundial 2026. El capitán argentino superó en la tabla a Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes acumulaban siete.

El dato adquiere todavía más relevancia por su edad. A los 39 años, el rosarino continúa compitiendo de igual a igual con las principales figuras de una generación mucho más joven. Su gol contra Egipto no fue solamente uno más para la estadística: apareció cuando Argentina perdía y quedaba eliminada del torneo.

Lionel Messi lideró la remontada ante Egipto con un gol y una asistencia. Llegó a 21 tantos y alcanzó las 10 asistencias en Mundiales.

Su partido número 31 en una Copa del Mundo

Messi disputó frente a Egipto su partido número 31 en Mundiales, otra marca que ya le pertenecía y que continúa ampliando.

El rosarino superó hace tiempo el registro del alemán Lothar Matthäus y se mantiene como el jugador con más presencias en la historia del torneo.

También es el futbolista que más minutos acumula dentro de una cancha mundialista. Cada nueva aparición aumenta una cifra que será muy difícil de alcanzar para las próximas generaciones.

Llegó a 20 victorias mundialistas

El triunfo por 3 a 2 también representó la victoria número 20 de Messi en Copas del Mundo, sin contabilizar como triunfos los encuentros definidos mediante penales.

Con esta cifra, el capitán argentino sigue ampliando su registro como el jugador que más partidos ganó en la historia de la competencia.

La victoria tuvo además un valor especial: Argentina llegó a estar dos goles abajo y logró dar vuelta el encuentro durante los minutos finales.

Un penal fallado y una reacción de campeón

La actuación de Messi tuvo todos los condimentos. En el primer tiempo, Shobeir le atajó un penal que podría haber cambiado el desarrollo del partido.

Lejos de quedar golpeado, el capitán continuó buscando. Cuando Argentina perdía 2 a 0 y parecía despedirse del Mundial, puso la pelota en la cabeza de Romero para el descuento y luego convirtió el empate con un remate de zurda.

Finalmente, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 en tiempo agregado, tras un centro de Lautaro Martínez, y completó una remontada inolvidable.

Messi sigue escribiendo su propia historia

Messi ya era el futbolista con más partidos, más minutos, más victorias y más goles en los Mundiales. Ante Egipto agregó una nueva asistencia, estiró sus rachas y volvió a ser decisivo en una instancia eliminatoria.

Los números son impresionantes, pero la escena explica todavía más: con Argentina cerca de quedar eliminada, el capitán pidió la pelota, asistió, convirtió y encabezó la reacción.

A esta altura, Messi ya no persigue récords. Son los récords los que intentan seguirle el ritmo.

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