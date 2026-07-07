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7 de julio de 2026 - 15:26
Deportes.

Mundial 2026: Lionel Messi sigue rompiendo récords

El capitán de la Selección sigue sumando récords a su carrera. Lionel Messi ya es el goleador del Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
LionelMessi se convirtió en el goleador del Mundial 2026

Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026

El 10 histórico. Con su gol ante Egipto, Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026 con ocho goles. Lleva 9 partidos consecutivos marcando en mundiales y seis partidos seguidos marcando en fases eliminatorias de Copa del Mundo.

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Leo tenía 13 goles hasta el inicio de esta edición contando uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022 (no convirtió en Sudáfrica 2010). En su sexto Mundial ya lleva ocho: tres contra Argelia, dos contra Austria, uno frente a Jordania, otro ante Cabo Verde y ahora sumó uno nuevo contra Egipto.

Con su triplete ante Argelia, Messi alcanzó la línea de Miroslav Klose con 16 tantos en Mundiales. Pero con su posterior doblete ante Austria, llegó a 18 goles en Copas del Mundo, superando al alemán y quedando cómo único líder en la tabla de artilleros históricos. Pero eso no quedó ahí: ante Jordania entró desde el banco y la metió de tiro libre para el grito número 19. Ante Cabo Verde llegó el número 20, y ante Egipto facturó el 21. A los 39 años, el 10 sigue marcando la diferencia y rompiendo sus propios récords...

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