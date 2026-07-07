Mundial 2026: un hincha celebró en un montacargas en pleno centro de Jujuy

Un hincha celebró subido a un montacargas en pleno centro de San Salvador de Jujuy luego del triunfo de la Selección Argentina 3 a 2 ante Egipto por el Mundial 2026, en una de las escenas más particulares que dejaron los festejos en la capital provincial.

La victoria de la Albiceleste desató la alegría de los jujeños, que salieron a las calles de San Salvador y de todo el interior, con camisetas, banderas, bocinazos y cánticos para acompañar una nueva clasificación del equipo nacional.

Un festejo que llamó la atención En medio de las celebraciones, una persona decidió festejar desde lo alto de un montacargas, generando sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar. La particular escena se registró en pleno centro de San Salvador de Jujuy, mientras los hinchas se reunían para compartir la alegría por el triunfo argentino.

Mundial 2026: un hincha celebró en un montacargas en pleno centro de Jujuy La alegría se trasladó a las calles Como ocurrió en distintos puntos de la provincia, el final del partido dio paso a los festejos y a una nueva muestra del acompañamiento de los jujeños a la Selección. El episodio del montacargas se sumó a las imágenes que dejó la celebración en las calles de la capital.

Mundial 2026 y lo que se viene para Argentina La Selección Argentina dejó atrás una noche inolvidable al vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y ya sabe cuándo volverá a salir a la cancha. El equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa su camino en busca del bicampeonato y ahora se prepara para una nueva instancia decisiva. La Albiceleste volverá a jugar el sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el estadio de Kansas City. Su rival será el ganador del cruce entre Suiza y Colombia, encuentro que se disputa este martes y definirá al próximo adversario del conjunto nacional. Con Lionel Messi como capitán y tras una remontada histórica frente a Egipto, Argentina buscará meterse entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial.

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