martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 12:01
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Argentina vs Egipto por el Mundial 2026: todos los detalles

La jornada 27 del Mundial 2026 inicia con Argentina vs Egipto, y horas más tarde Colombia quiere seguir de racha ante Suiza en los octavos de final.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Argentina vs Egipto

EN VIVO

La acción comenzará a las 13, cuando la Argentina enfrente a Egipto en el estadio de Atlanta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará superar al conjunto africano y meterse entre los ocho mejores del torneo, en un partido que tendrá como figuras centrales a Lionel Messi y Mohamed Salah.

La jornada se completará desde las 17 con el duelo entre Suiza y Colombia, en Vancouver. El ganador de ese encuentro avanzará a los cuartos de final y se enfrentará al vencedor del cruce entre la Argentina y Egipto.

Messi va por más récords ante Egipto

Lionel Messi disputará ante Egipto su partido número 31 en Mundiales y buscará seguir ampliando varias marcas históricas. El capitán argentino acumula 20 goles, lleva ocho encuentros consecutivos convirtiendo y podría extender esa racha a nueve si vuelve a marcar.

Además, suma 19 victorias mundialistas y alcanzará las 20 si Argentina gana en los 90 minutos o en el tiempo suplementario. También tiene ocho asistencias y necesita dos para igualar el registro de diez atribuido a Pelé.

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Lionel Messi va por más récords ante Egipto: las marcas que puede romper hoy

Lionel Messi va por más récords ante Egipto: las marcas que puede romper hoy

Formación confirmada de Argentina

  • Emiliano Martínez;
  • Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico;
  • Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández;
  • Lionel Messi y Julián Álvarez

Con esta alineación confirmada, la Scaloneta saldrá al césped norteamericano decidida a sellar su boleto hacia la ronda de los ocho mejores seleccionados del planeta.

Abrieron las puertas del estadio

La gente ya ingresa al estadio de Atlanta para vivir el partido entre Argentina y Egipto.

17hs Suiza vs Colombia

13hs: Argentina vs Egipto en el estadio de Atlanta

      San Salvador de Jujuy adhiere al asueto desde las 12

      La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que este martes 7 de julio adherirá al asueto administrativo, escolar y de servicios desde las 12, dispuesto por el Gobierno provincial por el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

      Desde ese horario, las dependencias municipales suspenderán sus actividades habituales. Sin embargo, se garantizará la continuidad de los servicios esenciales mediante guardias, con personal afectado en las áreas indispensables para la comunidad.

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      El ritual del palo santo que acompaña a la Selección Argentina desde Qatar

      La famosa “banda del palo santo” volvió a aparecer en la previa del Mundial 2026. El ritual nació durante la concentración de Argentina en Qatar 2022, impulsado por Cristian Romero y Lisandro Martínez, quienes buscaban “limpiar las malas energías” antes de los partidos.

      Según reveló Romero, la costumbre también involucró a otros jugadores y hasta Lionel Messi se habría sumado al ritual. Además del palo santo y los sahumerios, durante esta Copa apareció otro elemento: agua bendita, que el defensor utilizó antes del partido ante Cabo Verde junto a Lisandro Martínez.

      El ritual se convirtió en una cábala para algunos integrantes del plantel, que lo relacionan con la búsqueda de equilibrio y tranquilidad antes de los partidos más importantes. La historia volvió a tomar fuerza luego de la clasificación argentina ante Cabo Verde y antes del duelo frente a Egipto.

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      Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina se distienden en la concentración de la selección argentina, con sahumerios y palo santo encendidos sobre la mesa (Imagen Ilustrativa)

      Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina se distienden en la concentración de la selección argentina, con sahumerios y palo santo encendidos sobre la mesa (Imagen Ilustrativa)

      La joven promesa de Egipto que compró el Barcelona

      Hamza Abdelkarim, delantero de 18 años, es una de las grandes sorpresas de Egipto en el Mundial 2026. El atacante fue comprado por el Barcelona por 1,5 millones de euros, más 5 millones en variables, pese a no haber debutado todavía en la Primera División de su país.

      Con 18 años y 165 días, se convirtió en el futbolista más joven de Egipto en debutar en una Copa del Mundo. En la previa del cruce ante la Selección Argentina, fue contundente:

      “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”. “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”.

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      Hamza Abdelkarim, nacido el 1 de enero de 2008 en El Cairo, se convirtió en el jugador más joven en debutar con Egipto en un Mundial, con 18 años y 165 días (Reuters/Jerome Miron)

      Hamza Abdelkarim, nacido el 1 de enero de 2008 en El Cairo, se convirtió en el jugador más joven en debutar con Egipto en un Mundial, con 18 años y 165 días (Reuters/Jerome Miron)

      Historial entre Argentina - Egipto

      El historial entre ambas selecciones es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en un amistoso disputado en El Cairo en marzo de 2008, con victoria argentina 2-0 gracias a goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

      2008: con victoria argentina 2-0 (goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso).

      Probables formaciones de ambos equipos

      Argentina

      Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

      DT: Lionel Scaloni.

      Egipto

      Mostafa Sobeir; Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Emam Ashour, Hamdy Fathy, Marwan Ateya, Mostafa Ziko; Mohamed Salah y Omar Marmoush.

      DT: Hossam Hassan

      Scaloni y el posible equipo de Argentina con cuatro cambios

      La Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 con cuatro modificaciones respecto del equipo que superó a Cabo Verde. Nicolás Tagliafico ingresará por Facundo Medina, Leandro Paredes reemplazará a Thiago Almada, Nico González por Mac Allister y Julián Álvarez ocupará el lugar de Lautaro Martínez.

      La formación será:

      • Emiliano Martínez
      • Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico
      • Rodrigo De Paul, Nico González, Enzo Fernández y Leandro Paredes
      • Lionel Messi y Julián Álvarez

      El partido comenzará a las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Con el ingreso de Paredes, Alexis Mac Allister tendrá mayor libertad para participar en la creación junto a Enzo Fernández.

      El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores así que a ustedes tampoco. Pero más o menos ya saben por donde viene el tema” afirmó Scaloni.

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      Qué pasa si Argentina empata o pierde ante Egipto

      La Selección Argentina enfrenta a Egipto en un partido de eliminación directa por los octavos de final del Mundial 2026. Por ese motivo, si pierde durante los 90 minutos quedará eliminada de la competencia.

      En caso de empate al finalizar el tiempo reglamentario, se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. Si la igualdad continúa, la clasificación a los cuartos de final se definirá mediante una tanda de penales.

      • Si Argentina gana: avanzará a cuartos de final.
      • Si pierde: quedará eliminada.
      • Si empata en los 90 minutos: habrá tiempo suplementario.
      • Si persiste la igualdad: se definirá por penales.

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      Así funcionarán las escuelas, los bancos y los servicios en Jujuy

      El Gobierno provincial dispuso asueto administrativo y escolar desde las 12 de este martes 7 de julio por el partido entre Argentina y Egipto. La medida rige en todo Jujuy para la administración pública y los establecimientos educativos, mientras que los poderes Legislativo y Judicial fueron invitados a adherir.

      También confirmaron su adhesión las municipalidades de San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín y Calilegua. En tanto, los bancos atenderán con normalidad hasta las 13 y la actividad comercial tendría pocas modificaciones, ya que muchos locales trabajan con horario partido y cierran cerca del inicio del encuentro.

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      Asueto administrativo y escolar desde el mediodía en Jujuy

      El Gobierno de Jujuy dispuso asueto administrativo y escolar desde las 12 de este martes 7 de julio, con motivo del partido que la Selección Argentina disputará ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La medida alcanza a la administración pública provincial y al ámbito educativo.

      Además, el Poder Ejecutivo invitó a los demás poderes del Estado a adherir a la disposición. El objetivo es permitir que la comunidad jujeña acompañe el encuentro y favorecer el normal desarrollo de la jornada ante la expectativa generada por el partido.

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      Lolo Martínez pidió dos cambios para enfrentar a Egipto

      El jujeño Lolo Martínez, de 10 años, volvió a analizar a la Selección Argentina y propuso dos modificaciones para el partido ante Egipto por el Mundial 2026. El Columnista Kids señaló que reemplazaría a Thiago Almada por Nico Paz y a Lautaro Martínez por Julián Álvarez.

      Además, pronosticó una victoria argentina por 2-1, aunque advirtió que será un encuentro complicado y marcó a Mohamed Salah como el principal futbolista a controlar. También ratificó que Argentina continúa siendo su candidata para quedarse con la Copa del Mundo.

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      Lolo Martínez, el jujeño de 10 años que analiza el Mundial, pidió dos cambios en Argentina

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      Scaloni confirmó un cambio para enfrentar a Egipto

      Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes estará disponible y será titular ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador también aseguró que Lionel Messi está bien y jugará, pese a haber disputado 120 minutos frente a Cabo Verde.

      El DT señaló que ya tiene definido el equipo, aunque todavía no se lo comunicó a los jugadores. Además, advirtió que Argentina tuvo poco tiempo de descanso y destacó que Egipto cuenta con futbolistas de jerarquía, entre ellos Mohamed Salah.

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      Lionel Scaloni habló antes del choque con Egipto por el Mundial 2026

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      Suiza y Colombia definen al posible rival de Argentina en los cuartos de final

      Suiza y Colombia se enfrentarán por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026, en un cruce que también será seguido de cerca por la Selección Argentina. El ganador avanzará a los cuartos de final y podría medirse con la Albiceleste, siempre que el equipo de Lionel Scaloni supere a Egipto.

      El conjunto suizo llega con una ventaja importante en la previa: tendrá un día más de descanso y volverá a jugar en el mismo escenario donde venció 2-0 a Argelia. El equipo dirigido por Murat Yakin encontró nuevas variantes ofensivas con Johan Manzambi como mediapunta y Ruben Vargas por la banda izquierda, y buscará igualar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo.

      Colombia, en tanto, atraviesa una evolución sostenida en el torneo. A pesar de haber recorrido más de 7.000 kilómetros y ser la única selección que jugará en los tres países anfitriones, llega fortalecida tras vencer 1-0 a Ghana. El equipo cafetero mostró buenos momentos con y sin la pelota, aunque todavía necesita mejorar su efectividad frente al arco.

      Datos centrales del cruce:

      • Suiza viene de derrotar 2-0 a Argelia.
      • Colombia eliminó a Ghana con un triunfo por 1-0.
      • El seleccionado colombiano ya recorrió más de 7.000 kilómetros.
      • Es el único equipo que disputará partidos en los tres países sede.
      • El ganador podría enfrentar a Argentina o Egipto en cuartos de final.
      Suiza vs. Colombia

      Suiza vs. Colombia

      Argentina enfrenta a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial

      La Selección Argentina se medirá este martes ante Egipto, en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste llega después de una trabajosa victoria por 3-2 frente a Cabo Verde, en un partido que se definió en el alargue. Lionel Messi abrió el marcador, Lisandro Martínez volvió a poner al equipo en ventaja y el triunfo se concretó con un gol en contra de Diney Borges, tras un cabezazo de Cristian Romero.

      Antes de ese encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó como líder del Grupo J con puntaje ideal. Argentina consiguió los siguientes resultados:

      • 3-0 ante Argelia.
      • 2-0 frente a Austria.
      • 3-1 contra Jordania.
      • 9 puntos sobre 9 posibles.

      Scaloni no quedó conforme con el rendimiento ante Cabo Verde y analiza modificaciones en el equipo. Leandro Paredes y Nicolás González compiten por el lugar de Thiago Almada, mientras que Nicolás Tagliafico busca recuperar la titularidad por Facundo Medina. Además, continúa la disputa entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez por ocupar el puesto de centrodelantero.

      Egipto, por su parte, avanzó luego de eliminar a Australia en una dramática definición por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. El seleccionado liderado por Mohamed Salah terminó segundo en el Grupo G, donde empató 1-1 con Bélgica, venció 3-1 a Nueva Zelanda e igualó 1-1 frente a Irán.

      Argentina enfrenta a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial

      Argentina enfrenta a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial

      Dónde ver los partidos de este martes 7 de julio en el Mundial 2026

      *Todos los horarios corresponden a la Argentina.

      13: Argentina vs. Egipto

      Estadio de Atlanta - Telefé, TyC Sports, DSports, TV Pública, Paramount+ y Disney+ Premium.

      17: Suiza vs. Colombia

      Estadio de Vancouver - DSports, Paramount+ y Flow - Canal 109.

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