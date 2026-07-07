Argentina vs Egipto por el Mundial 2026: todos los detalles

El Mundial 2026 continúa este martes 7 de julio con una jornada decisiva en la que quedarán definidos los últimos clasificados a los cuartos de final. El programa incluye dos encuentros correspondientes al cierre de los octavos, con la Selección Argentina como una de las grandes protagonistas del día.
Messi va por más récords ante Egipto
Lionel Messi disputará ante Egipto su partido número 31 en Mundiales y buscará seguir ampliando varias marcas históricas. El capitán argentino acumula 20 goles, lleva ocho encuentros consecutivos convirtiendo y podría extender esa racha a nueve si vuelve a marcar.
Además, suma 19 victorias mundialistas y alcanzará las 20 si Argentina gana en los 90 minutos o en el tiempo suplementario. También tiene ocho asistencias y necesita dos para igualar el registro de diez atribuido a Pelé.