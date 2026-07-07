Argentina vs Egipto por el Mundial 2026: todos los detalles

El ritual del palo santo que acompaña a la Selección Argentina desde Qatar

La famosa “banda del palo santo” volvió a aparecer en la previa del Mundial 2026. El ritual nació durante la concentración de Argentina en Qatar 2022, impulsado por Cristian Romero y Lisandro Martínez, quienes buscaban “limpiar las malas energías” antes de los partidos.

Según reveló Romero, la costumbre también involucró a otros jugadores y hasta Lionel Messi se habría sumado al ritual. Además del palo santo y los sahumerios, durante esta Copa apareció otro elemento: agua bendita, que el defensor utilizó antes del partido ante Cabo Verde junto a Lisandro Martínez.

El ritual se convirtió en una cábala para algunos integrantes del plantel, que lo relacionan con la búsqueda de equilibrio y tranquilidad antes de los partidos más importantes. La historia volvió a tomar fuerza luego de la clasificación argentina ante Cabo Verde y antes del duelo frente a Egipto.

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