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6 de julio de 2026 - 23:02
Deportes.

Mundial 2026: Bélgica goleó a Estados Unidos y jugará ante España en 4tos

Los europeos superaron al equipo de Mauricio Pochettino por 4 a 1 y se metieron entre los ocho mejores del Mundial 2026.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El conjunto europeo golpeó rápido. A los 8 minutos, Charles De Ketelaere recibió un pase dentro del área y aprovechó las desatenciones de la defensa estadounidense para definir con precisión y abrir el marcador.

Estados Unidos reaccionó a los 30 minutos gracias a un brillante tiro libre de Malik Tillman. El mediocampista sacó un potente remate que superó la barrera y, tras un leve desvío en la defensa, terminó en el fondo del arco para establecer el 1-1.

Sin embargo, la igualdad duró muy poco. Apenas dos minutos más tarde, Leandro Trossard envió un centro perfecto y De Ketelaere apareció de cabeza para marcar su segundo gol de la tarde y devolverle la ventaja a Bélgica antes del descanso.

En el complemento, el equipo norteamericano intentó reaccionar e incluso realizó modificaciones, entre ellas la salida de Christian Pulisic para el ingreso de Sebastian Berhalter, pero el partido quedó prácticamente sentenciado a los 56 minutos.

El arquero Matt Freese cometió un grave error al salir del área chica, perdió la pelota y Hans Vanaken aprovechó el regalo para definir con el arco desguarnecido. Sobre el final, en tiempo de descuento apareció el interminable Lukaku y puso el 4 a 1 definitivo.

Con este triunfo, Bélgica avanzó a los cuartos de final, donde tendrá un exigente duelo frente a España, que en octavos dejó en el camino a Portugal tras imponerse por 1 a 0.

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