Mundial 2026: España eliminó al Portugal de Cristiano Ronaldo y está en cuartos

España venció 1-0 a Portugal por los octavos de final del Mundial 2026 y clasificó a los cuartos de final. El único gol del partido lo convirtió Mikel Merino a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo extra.

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El duelo fue trabado y muy disputado, aunque ambos seleccionados lograron generar situaciones claras de gol. Portugal intentó lastimar con Cristiano Ronaldo como principal referencia ofensiva, mientras que España buscó manejar la pelota y encontrar espacios ante una defensa cerrada.

Durante gran parte del encuentro, ninguno de los dos equipos consiguió imponer una superioridad clara. Portugal tuvo sus oportunidades y España también logró acercarse con peligro, pero las defensas y los arqueros sostuvieron el empate.

La tensión aumentó con el paso de los minutos, especialmente en el tramo final, cuando el desgaste comenzó a abrir espacios y los dos seleccionados buscaron evitar el alargue.

España.

El gol de Mikel Merino

A los 45 minutos del segundo tiempo llegó la jugada que definió la serie. Mikel Merino apareció en el área y convirtió el 1-0 para España, desatando el festejo del conjunto español y dejando sin reacción a Portugal.

El tanto significó la eliminación del equipo de Cristiano Ronaldo, que quedó afuera del Mundial en un partido cerrado y resuelto sobre el final.

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El próximo rival de España

Con esta victoria, España se metió entre los ocho mejores del torneo. En los cuartos de final enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

El partido se disputará el viernes desde las 16, hora argentina.