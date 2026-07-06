lunes 06 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de julio de 2026 - 18:57
Deportes.

Mundial 2026: España eliminó al Portugal de Cristiano Ronaldo y está en cuartos

Mikel Merino marcó a los 45 minutos del segundo tiempo y selló el 1-0 que dejó afuera a la selección de Cristiano Ronaldo.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Portugal afuera.

Portugal afuera.

España.

España.

España en cuartos del Mundial 2026.

España en cuartos del Mundial 2026.

España venció 1-0 a Portugal por los octavos de final del Mundial 2026 y clasificó a los cuartos de final. El único gol del partido lo convirtió Mikel Merino a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo extra.

Lee además
UEFA apuntó duramente contra FIFA por habilitar a Folarin Balogun en el Mundial.
Deportes.

Polémica en el Mundial 2026: UEFA acusó a la FIFA de "cruzar una línea roja" por el caso Balogun
Mundial 2026 - partidos del lunes 6 de julio 
EN VIVO.

Mundial 2026: el minuto a minuto de los partidos de este lunes 6 de julio

El duelo fue trabado y muy disputado, aunque ambos seleccionados lograron generar situaciones claras de gol. Portugal intentó lastimar con Cristiano Ronaldo como principal referencia ofensiva, mientras que España buscó manejar la pelota y encontrar espacios ante una defensa cerrada.

España en cuartos del Mundial 2026.

España en cuartos del Mundial 2026.

Un partido parejo y con pocas diferencias

Durante gran parte del encuentro, ninguno de los dos equipos consiguió imponer una superioridad clara. Portugal tuvo sus oportunidades y España también logró acercarse con peligro, pero las defensas y los arqueros sostuvieron el empate.

La tensión aumentó con el paso de los minutos, especialmente en el tramo final, cuando el desgaste comenzó a abrir espacios y los dos seleccionados buscaron evitar el alargue.

España.

España.

El gol de Mikel Merino

A los 45 minutos del segundo tiempo llegó la jugada que definió la serie. Mikel Merino apareció en el área y convirtió el 1-0 para España, desatando el festejo del conjunto español y dejando sin reacción a Portugal.

El tanto significó la eliminación del equipo de Cristiano Ronaldo, que quedó afuera del Mundial en un partido cerrado y resuelto sobre el final.

El próximo rival de España

Con esta victoria, España se metió entre los ocho mejores del torneo. En los cuartos de final enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

El partido se disputará el viernes desde las 16, hora argentina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Polémica en el Mundial 2026: UEFA acusó a la FIFA de "cruzar una línea roja" por el caso Balogun

Mundial 2026: el minuto a minuto de los partidos de este lunes 6 de julio

Lolo Martínez, el jujeño de 10 años que analiza el Mundial, pidió dos cambios en Argentina

Mundial 2026: Noruega va por otra hazaña ante la candidata Inglaterra

Mundial 2026: Lionel Scaloni habló antes de Egipto y confirmó un cambio

Lo que se lee ahora
Los memes más crueles y divertidos que dejó la eliminación de México del Mundial 2026. video
Deportes.

Los mejores memes tras la eliminación de México del Mundial 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
Jujuy.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Sismo en Jujuy.
Jujuy.

Un fuerte sismo sacudió esta mañana a Jujuy

Asueto para este martes 7 de julio
Jujuy.

Asueto administrativo y escolar desde el mediodía de este martes 7 de julio

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano video
Jujuy.

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano

Choque en el Acceso Sur video
Jujuy.

Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel