Mundial 2026: España eliminó al Portugal de Cristiano Ronaldo y está en cuartos

España venció 1-0 a Portugal por los octavos de final del Mundial 2026 y clasificó a los cuartos de final. El único gol del partido lo convirtió Mikel Merino a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo extra.
El duelo fue trabado y muy disputado, aunque ambos seleccionados lograron generar situaciones claras de gol. Portugal intentó lastimar con Cristiano Ronaldo como principal referencia ofensiva, mientras que España buscó manejar la pelota y encontrar espacios ante una defensa cerrada.
España en cuartos del Mundial 2026.
Un partido parejo y con pocas diferencias
Durante gran parte del encuentro, ninguno de los dos equipos consiguió imponer una superioridad clara. Portugal tuvo sus oportunidades y España también logró acercarse con peligro, pero las defensas y los arqueros sostuvieron el empate.
La tensión aumentó con el paso de los minutos, especialmente en el tramo final, cuando el desgaste comenzó a abrir espacios y los dos seleccionados buscaron evitar el alargue.
El gol de Mikel Merino
A los 45 minutos del segundo tiempo llegó la jugada que definió la serie. Mikel Merino apareció en el área y convirtió el 1-0 para España, desatando el festejo del conjunto español y dejando sin reacción a Portugal.
El tanto significó la eliminación del equipo de Cristiano Ronaldo, que quedó afuera del Mundial en un partido cerrado y resuelto sobre el final.
El próximo rival de España
Con esta victoria, España se metió entre los ocho mejores del torneo. En los cuartos de final enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.
El partido se disputará el viernes desde las 16, hora argentina.
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