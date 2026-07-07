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7 de julio de 2026 - 16:16
Deportes.

Mundial 2026: Jujuy festejó la victoria de la Selección Argentina

La Selección Argentina derrotó a Egipto y está en cuartos de final del Mundial 2026. Así se festejó en San Salvador de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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La alegría se hizo sentir en distintos puntos de la provincia tras el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por 3 a 2. Con banderas, camisetas, bocinazos y cánticos, los hinchas jujeños salieron a celebrar una nueva victoria en el Mundial 2026.

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Familias y grupos de amigos coparon las calles del centro de San Salvador de Jujuy, para acompañar al equipo y renovar la ilusión de seguir avanzando en el Mundial 2026. El denominador común fue la algarabía por el pasaje a una instancia más en la Copa del Mundo.

Festejos en Jujuy por la victoria de la Selección en el Mundial 2026

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Lionel Messi el goleador del Mundial 2026

Lionel Messi alcanzó los ocho goles y se convirtió en el máximo goleador del Mundial 2026, mientras continúa ampliando sus registros históricos con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán argentino atraviesa una racha destacada en la máxima competencia del fútbol mundial, ya que convirtió en sus últimos nueve partidos disputados en Mundiales.

Messi lleva nueve encuentros seguidos marcando en Copas del Mundo, una seguidilla que sostiene desde sus anteriores presentaciones con la Albiceleste. Con ocho tantos en la actual edición, el delantero se mantiene como líder de la tabla de goleadores del Mundial 2026. Una racha que también se extiende en los partidos eliminatorios

El número 10 también anotó en sus últimos seis partidos correspondientes a fases eliminatorias de Mundiales. De esta manera, Messi continúa siendo determinante en las instancias decisivas y suma nuevos registros a su extensa trayectoria con la Selección Argentina.

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