Mundial 2026: minuto a minuto de Colombia vs. Suiza

Cómo llegan al partido

Suiza avanzó a los octavos luego de superar por 2 a 0 a Argelia. El conjunto dirigido por Murat Yakin llega con un día más de descanso y sin necesidad de trasladarse a otra ciudad para disputar el encuentro.

El equipo europeo buscará igualar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo y clasificarse nuevamente entre los ocho mejores. Johan Manzambi y Ruben Vargas aparecen como dos de las principales alternativas ofensivas del seleccionado helvético.

Colombia consiguió su lugar en esta instancia luego de derrotar por 1 a 0 a Ghana. El seleccionado conducido por el argentino Néstor Lorenzo mostró buenos rendimientos con y sin la pelota, aunque todavía busca mejorar su eficacia en los metros finales.

El equipo cafetero ya recorrió más de 7.000 kilómetros durante el Mundial y es el único seleccionado que disputará partidos en los tres países organizadores: México, Estados Unidos y Canadá.

En caso de avanzar, Colombia volverá a enfrentarse con Argentina, en una reedición de la final de la Copa América 2024.