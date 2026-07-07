Mundial 2026: minuto a minuto de Colombia vs. Suiza

Suiza y Colombia se enfrentan este martes desde las 17 en el estadio BC Place de Vancouver, por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a cuartos y será el próximo rival de la Selección Argentina.
Suiza y Colombia juegan por los octavos del Mundial 2026. El ganador enfrentará a la Selección Argentina en cuartos de final.
Suiza y Colombia se enfrentan este martes desde las 17 en el estadio BC Place de Vancouver, por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a cuartos y será el próximo rival de la Selección Argentina.
El último cruce de los octavos de final del Mundial 2026 tiene una atención especial para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Suiza y Colombia buscarán meterse entre los ocho mejores del torneo y enfrentar a Argentina, que logró la clasificación luego de vencer a Egipto.
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