Lionel Messi se quebró tras el triunfo de Argentina: la imagen que recorrió el mundo

Lionel Messi fue una de las grandes figuras de la histórica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto y, una vez consumada la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, dejó una imagen que conmovió a todos: rompió en llanto en pleno campo de juego.

El capitán argentino, que marcó el gol del empate parcial en un partido inolvidable, se mostró completamente emocionado apenas terminó el encuentro. Mientras intentaba recuperarse, varios de sus compañeros se acercaron para abrazarlo en medio de los festejos por una clasificación que parecía imposible.

De un penal errado al gol que cambió la historia La noche de Messi tuvo todos los condimentos. En el primer tiempo desperdició un penal, pero lejos de caerse anímicamente, fue clave en la reacción del equipo. Cuando Argentina perdía 2-0 y el Mundial parecía terminar, Cristian "Cuti" Romero descontó de cabeza a los 79 minutos. Apenas cuatro minutos después, Messi apareció con un potente zurdazo para establecer el 2-2 y devolverle la ilusión a la Albiceleste.

Ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo para sellar una de las remontadas más recordadas de la historia reciente de la Selección. Con su tanto frente a Egipto, Messi alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026 y llegó a 21 conquistas en la historia de sus participaciones en Copas del Mundo.

Lionel Messi se quebró tras el triunfo de Argentina Argentina ya piensa en los cuartos de final Con el triunfo en Atlanta, la Selección Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora espera por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia. El próximo compromiso será el sábado, desde las 22, en Kansas, con el objetivo de seguir soñando con un nuevo título mundial. Lionel Messi se quebró tras el triunfo de Argentina

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.