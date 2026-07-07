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7 de julio de 2026 - 15:53
Conmovedor.

Lionel Messi se quebró tras el triunfo de Argentina: la imagen que recorrió el mundo

El capitán de la Selección Argentina vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera después de la agónica victoria por 3-2 ante Egipto. Tras el pitazo final, no pudo contener las lágrimas.

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El capitán argentino, que marcó el gol del empate parcial en un partido inolvidable, se mostró completamente emocionado apenas terminó el encuentro. Mientras intentaba recuperarse, varios de sus compañeros se acercaron para abrazarlo en medio de los festejos por una clasificación que parecía imposible.

De un penal errado al gol que cambió la historia

La noche de Messi tuvo todos los condimentos. En el primer tiempo desperdició un penal, pero lejos de caerse anímicamente, fue clave en la reacción del equipo. Cuando Argentina perdía 2-0 y el Mundial parecía terminar, Cristian "Cuti" Romero descontó de cabeza a los 79 minutos. Apenas cuatro minutos después, Messi apareció con un potente zurdazo para establecer el 2-2 y devolverle la ilusión a la Albiceleste.

Ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo para sellar una de las remontadas más recordadas de la historia reciente de la Selección. Con su tanto frente a Egipto, Messi alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026 y llegó a 21 conquistas en la historia de sus participaciones en Copas del Mundo.

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