Caso Delicia Mamani: se investigará como posible caso de trata

La Justicia federal comenzó a investigar como un posible caso de trata de personas la desaparición de Delicia Mamani , una estudiante de 25 años que fue vista por última vez el 21 de noviembre de 2025, cuando salió de su casa en Punta de Agua, Códoba , para asistir a clases. La denuncia primaria se radicó en Jujuy .

El cambio de fuero modificó el rumbo de una investigación que durante siete meses tuvo como principal hipótesis que la joven se había marchado por voluntad propia , una posibilidad que su familia rechazó desde el comienzo. La nueva línea de trabajo pone el foco en una posible captación y explotación, además de la eventual participación de una red integrada por un captor y posibles cómplices.

Delicia salió aquella mañana de su vivienda en Punta de Agua y caminó aproximadamente tres kilómetros hasta la parada del colectivo . Tenía previsto asistir a clases en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, donde estudiaba magisterio, pero nunca llegó al establecimiento.

En su mochila llevaba solamente dos jeans y una computadora portátil. No tenía dinero ni pasaporte y tampoco había dejado señales de una despedida . Horas después de su desaparición, su madre recibió desde el teléfono de Delicia un mensaje que decía: “Mamita querida, me voy a recorrer el mundo, no me esperes”. Días más tarde apareció una carta con exactamente el mismo contenido. Sin embargo, para sus familiares, docentes y compañeras, el mensaje nunca resultó creíble.

Las sospechas sobre su cuñado

El principal acusado es Cancio Tencuri Flores, conocido como “El viajante”, cuñado de Delicia y actualmente buscado por la Justicia. Según la denuncia, el hombre se trasladaba constantemente de un lugar a otro, no tenía un trabajo fijo y contaba con ingresos que llamaban la atención.

También habría sido quien realizó la primera denuncia por la desaparición en Jujuy, presentándose como hermano de la joven. Además, envió a la madre videos en los que Delicia aparecía en la terminal de Villazón, Bolivia, acompañados por el mensaje: “María, quédese tranquila que su hija está haciendo compritas”.

Desaparición de Delicia Mamani Mamani

La familia sostiene que Tencuri Flores ya había llevado a Delicia contra su voluntad hasta Mendoza para trabajar en la cosecha de uva. También denunció que, antes de la desaparición, el hombre le reclamó a la madre una deuda y le advirtió que se la cobraría con su hija. La Justicia federal libró una orden de captura en su contra, aunque hasta el momento no logró ubicarlo.

El reclamo de docentes y compañeras

Desde el inicio de la búsqueda, docentes y estudiantes de la institución donde cursaba Delicia rechazaron la hipótesis de una fuga voluntaria. La comunidad educativa organizó movilizaciones, impulsó la denuncia formal y reclamó la activación de los protocolos correspondientes. “Las personas no desaparecen: en algún lado están”, expresó una de las docentes que participa de los reclamos.

La causa pasó al fuero federal

La abogada Natalia Lescano, quien representa a la familia junto a Alina Dutto, señaló que la investigación comenzó a orientarse hacia la posible existencia de una red de trata, con un captor y otras personas involucradas. También cuestionó la demora en el traspaso de la causa a la Justicia federal.

La intervención de ese fuero implica la participación de organismos especializados y la implementación de protocolos específicos para investigaciones sobre trata de personas. Mara, docente de Delicia, manifestó a través de un texto compartido en las redes sociales de La Garganta Poderosa que la comunidad educativa mantiene la esperanza de encontrarla.

Desaparición de Delicia Mamani Mamani

“No perdemos la esperanza. Sus docentes, compañeras, compañeros y toda la comunidad educativa seguimos creyendo y luchando por encontrarla con vida. La emoción que nos atraviesa hoy es una mezcla de esperanza y profundo enojo”, expresó.

“Enojo frente a un Estado que tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar el acceso a la justicia, pero que durante meses permaneció ausente. Sin embargo, seguiremos exigiendo verdad, justicia y la aparición con vida de Delicia Mamani”, completó.

Las denuncias

Su madre, María Mamani, intentó denunciar la desaparición en la localidad de Malagueño, pero aseguran que la denuncia no fue tomada y que en la comisaría le dijeron que “no le entendían” y no se inició ningún expediente.

La denuncia formal se radicó dos días después, pero en Jujuy, y la presentación la realizó el cuñado de Delicia, Cancio Tencuri Flores, quien se presentó como su hermano, donde denuncia la desaparición en Córdoba.

En Córdoba, la denuncia se concretó recién el 29 de noviembre y la realizó la directora de la Escuela Normal Superior junto a docentes y estudiantes en el Polo de la Mujer y luego en la Unidad Judicial Nº 1. La directora quedó como denunciante.