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6 de julio de 2026 - 19:13
País

Video inédito: el saludo de Cristina Fernández de Kirchner a Diego Maradona por sus 60 años

Este lunes se difundió el video de la llamada de Cristina Fernández de Kirchner a Diego Maradona por su cumpleaños, el 30 de octubre de 2020, antes de su fallecimiento el 25 de noviembre.

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Por  Redacción de TodoJujuy
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Video inédito: el saludo de Cristina Fernández de Kirchner a Diego Maradona por sus 60 años. 

Este lunes se filtró el video de la llamada telefónica que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le realizó a Diego Maradona por su cumpleaños, el 30 de octubre de 2020, en los días previos a su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de ese año.

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Se conoció este lunes el video de la llamada telefónica entre Cristina Fernández de Kirchner y Diego Maradona por su cumpleaños, realizada el 30 de octubre de 2020, semanas antes de la muerte del exfutbolista el 25 de noviembre.

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, el abogado querellante Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, presentó el video. El objetivo, sostuvo, fue mostrar que Vanesa Morla, hermana de Matías Morla, manipulaba al exfutbolista.

El video, sin embargo, no fue incorporado como prueba. De acuerdo con lo informado por el periodista Sergio Farella en TN, el tribunal decidió rechazarlo porque no está vinculado al objeto del juicio oral, enfocado en la muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020.

En el video, el exfutbolista aparece bebiendo una bebida energizante mientras atiende un llamado telefónico. En la comunicación, se escucha a Cristina Fernández de Kirchner saludándolo por su cumpleaños número 60 —el último— con un mensaje afectuoso.

“Querido, te quería decir que te quiero mucho. Sos el único argentino, uno de los pocos argentinos que ha dado alegrías y has puesto la bandera argentina lo más alto en todo el mundo, así que no podía dejar de llamarte. ¿Cómo andás?”, expresó la expresidenta.

Maradona respondió de forma breve: “Bien, bien, haciendo gimnasia”. A continuación, Cristina Fernández de Kirchner retomó la conversación: “Bueno, Dieguito, nada querido. Cuidate mucho, y un beso enorme en estos 60 años, ¿sí?”.

El exfutbolista contestó: “Muchas gracias, igualmente para usted”. Antes de finalizar la llamada, la expresidenta cerró: “Te quiero, querido. Gracias, besito, chau chau”.

El material se conoció al cierre de la audiencia y se informó que fue grabado en Brandsen, en la casa donde vivía Diego Maradona antes de su operación de cabeza, durante su etapa como entrenador de Gimnasia de La Plata.

El duro relato del sobrino de Diego Maradona

Jonathan Espósito ingresó el jueves pasado, pasadas las 10:30, a la sala de audiencias de los tribunales de San Isidro para prestar declaración en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Durante tres horas, Espósito explicó que desde mediados de octubre su rol era acompañar a su tío en la rutina diaria. Por ese motivo, en noviembre de 2020 se mudó con él a su domicilio en zona norte.

En su declaración ante el Tribunal, el testigo sostuvo que la casa de Tigre no tenía aparatología médica, que Maradona no seguía una dieta especial y que lo veía en mal estado.

“En el último momento yo no lo veía bien a mi tío y le decía a los enfermeros para que le digan a Luque”, dijo. También reconoció al neurocirujano, a la psiquiatra Agustina Cosachov y a Carlos Díaz como los profesionales que trataban al Diez.

Diego estaba más hinchado, no se quería levantar y su voz era ronca”, contó el testigo. Agregó que en los últimos días casi no comía y que la última vez fue el 23 al mediodía. Dos días después murió.

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