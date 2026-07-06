El riesgo país baja este lunes 6 de julio a 412 puntos

El riesgo país baja a 412 puntos, el menor nivel de la era Milei.

El riesgo país volvió a bajar y las acciones argentinas subieron en el arranque de la semana financiera, en una jornada marcada por la presentación del programa financiero del Gobierno de Javier Milei hasta 2027.

País Video inédito: el saludo de Cristina Fernández de Kirchner a Diego Maradona por sus 60 años

La semana financiera comenzó con una nueva baja del riesgo país y subas en las acciones, tras la presentación del programa financiero del Gobierno de Javier Milei para el período 2025-2027.

Este lunes, el riesgo país cayó a 412 puntos básicos , su nivel más bajo en la era Milei. Además, alcanzó el menor registro desde el 24 de abril de 2018 , cuando había cerrado en 403 puntos.

Además, el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires avanzó 1,6% y cerró la jornada en 3.240.000 puntos , impulsado por el buen desempeño de las principales acciones locales.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también cerraron con fuertes avances. El sector bancario volvió a destacarse, con BBVA (+7,5%) y Banco Supervielle (+6,9%) entre los papeles de mejor desempeño.

En promedio, los bonos soberanos en dólares, como los Globales y los Bonares, aumentaron 0,2%.

El dólar se mantiene estable en $1.510, según el cierre del viernes en el Banco Nación. En el segmento financiero, el MEP opera en $1.521 y el contado con liquidación (CCL) se vende a $1.564.

En Nueva York, los títulos en dólares trepan hasta 0,4% de la mano de Bonar 2029, seguido por Bonar 2035 y el Global 2035. En tanto, el riesgo país cae 3 pb (-0,5%) hasta los 412 pb.

Por su parte, los precios del petróleo cayeron 0,2%. El barril de Brent se ubicó en torno a los US$72 para el contrato de septiembre, luego de que la OPEP+ decidiera aumentar su producción y se normalizaran los flujos a través del Estrecho de Ormuz tras su reapertura, lo que alivió las preocupaciones por posibles presiones inflacionarias.

La presentación del programa financiero del Gobierno

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, detallaron este lunes cómo se abordarán los compromisos de deuda en moneda extranjera.

Allí informaron que los vencimientos de 2026 se encuentran “sobrecumplidos” y que quedarán US$3.700 millones a favor para 2027. Además, señalaron que una eventual salida al mercado internacional de deuda es “una opción pero no un objetivo”, y anunciaron la emisión local del bono AO29.

En un contexto en el que el mercado pone el foco en los abultados vencimientos de deuda que llegarán en 2027, año electoral que podría sumar volatilidad e incertidumbre, Luis Caputo buscó llevar calma.

El ministro sostuvo que “cuando uno tiene orden macroeconómico el paso del tiempo es un aliado” y remarcó que, pese a un fuerte shock externo, el riesgo país se ubica en mínimos de ocho años y las reservas ya superan las metas previstas con el FMI.

En ese sentido, Caputo remarcó que los refinanciamientos de 2026 se encuentran sobrecumplidos por US$3.700 millones, lo que permitiría que los compromisos de 2027 sean menos exigentes que los de 2026. A su vez, afirmó que, si Javier Milei logra un segundo mandato, buscarán que la Argentina alcance el grado de inversión hacia 2031.

El ministro Luis Caputo señaló: “Hay que entender que desde el día uno este es un Gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones”. Asimismo, marcó que “la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada”.