lunes 06 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de julio de 2026 - 16:37
Economía

El riesgo país baja este lunes 6 de julio a 412 puntos

El riesgo país cayó y las acciones avanzaron en el inicio de la semana, tras la presentación del programa financiero del Gobierno hasta 2027.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El riesgo país baja a 412 puntos, el menor nivel de la era Milei.&nbsp;

El riesgo país baja a 412 puntos, el menor nivel de la era Milei. 

El riesgo país volvió a bajar y las acciones argentinas subieron en el arranque de la semana financiera, en una jornada marcada por la presentación del programa financiero del Gobierno de Javier Milei hasta 2027.

Lee además
Video inédito: el saludo de Cristina Fernández de Kirchner a Diego Maradona por sus 60 años. 
País

Video inédito: el saludo de Cristina Fernández de Kirchner a Diego Maradona por sus 60 años
Decilia Mamani
Policiales.

Caso Delicia Mamani: se investigará como posible caso de trata

El riesgo país baja a 412 puntos, el menor nivel de la era Milei

La semana financiera comenzó con una nueva baja del riesgo país y subas en las acciones, tras la presentación del programa financiero del Gobierno de Javier Milei para el período 2025-2027.

Este lunes, el riesgo país cayó a 412 puntos básicos, su nivel más bajo en la era Milei. Además, alcanzó el menor registro desde el 24 de abril de 2018, cuando había cerrado en 403 puntos.

Además, el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires avanzó 1,6% y cerró la jornada en 3.240.000 puntos, impulsado por el buen desempeño de las principales acciones locales.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también cerraron con fuertes avances. El sector bancario volvió a destacarse, con BBVA (+7,5%) y Banco Supervielle (+6,9%) entre los papeles de mejor desempeño.

En promedio, los bonos soberanos en dólares, como los Globales y los Bonares, aumentaron 0,2%.

El dólar se mantiene estable en $1.510, según el cierre del viernes en el Banco Nación. En el segmento financiero, el MEP opera en $1.521 y el contado con liquidación (CCL) se vende a $1.564.

En Nueva York, los títulos en dólares trepan hasta 0,4% de la mano de Bonar 2029, seguido por Bonar 2035 y el Global 2035. En tanto, el riesgo país cae 3 pb (-0,5%) hasta los 412 pb.

Por su parte, los precios del petróleo cayeron 0,2%. El barril de Brent se ubicó en torno a los US$72 para el contrato de septiembre, luego de que la OPEP+ decidiera aumentar su producción y se normalizaran los flujos a través del Estrecho de Ormuz tras su reapertura, lo que alivió las preocupaciones por posibles presiones inflacionarias.

La presentación del programa financiero del Gobierno

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, detallaron este lunes cómo se abordarán los compromisos de deuda en moneda extranjera.

Allí informaron que los vencimientos de 2026 se encuentran “sobrecumplidos” y que quedarán US$3.700 millones a favor para 2027. Además, señalaron que una eventual salida al mercado internacional de deuda es “una opción pero no un objetivo”, y anunciaron la emisión local del bono AO29.

En un contexto en el que el mercado pone el foco en los abultados vencimientos de deuda que llegarán en 2027, año electoral que podría sumar volatilidad e incertidumbre, Luis Caputo buscó llevar calma.

El ministro sostuvo que “cuando uno tiene orden macroeconómico el paso del tiempo es un aliado” y remarcó que, pese a un fuerte shock externo, el riesgo país se ubica en mínimos de ocho años y las reservas ya superan las metas previstas con el FMI.

En ese sentido, Caputo remarcó que los refinanciamientos de 2026 se encuentran sobrecumplidos por US$3.700 millones, lo que permitiría que los compromisos de 2027 sean menos exigentes que los de 2026. A su vez, afirmó que, si Javier Milei logra un segundo mandato, buscarán que la Argentina alcance el grado de inversión hacia 2031.

El ministro Luis Caputo señaló: Hay que entender que desde el día uno este es un Gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones”. Asimismo, marcó que “la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Video inédito: el saludo de Cristina Fernández de Kirchner a Diego Maradona por sus 60 años

Caso Delicia Mamani: se investigará como posible caso de trata

Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha

Tomás Besada: "Debemos reforzar los conocimientos en Matemáticas"

Luis Caputo presentó el plan financiero hasta 2027 para enfrentar pagos de deudas en moneda extranjera

Lo que se lee ahora
La gran incógnita gira en torno a cómo quedó configurado el esquema para los días jueves 9 y viernes 10 de julio de 2026.
País.

¿Se trabaja el viernes 10 de julio? Todos los detalles

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
Jujuy.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Sismo en Jujuy.
Jujuy.

Un fuerte sismo sacudió esta mañana a Jujuy

Asueto para este martes 7 de julio
Jujuy.

Asueto administrativo y escolar desde el mediodía de este martes 7 de julio

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano video
Jujuy.

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano

Choque en el Acceso Sur video
Jujuy.

Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel