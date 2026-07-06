Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha

El Quini 6 realizó este domingo 5 de julio el sorteo número 3.388, que dejó un ganador en la modalidad Revancha y pozos vacantes en el Tradicional y La Segunda. Además, 34 apostadores obtuvieron cinco aciertos en el Siempre Sale.

Sociedad. Quini 6: un apostador acertó La Segunda y ganó casi $966 millones

Sociedad. Quini 6: tres apostadores se llevaron el premio mayor en el sorteo del domingo

37 - 39 - 32 - 27 - 29 - 33

El pozo quedó vacante y acumuló más de $3.784 millones .

La Segunda del Quini 6

Los números ganadores fueron:

22 - 23 - 05 - 36 - 14 - 45

En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante con más de $1.178 millones.

Un ganador en la Revancha

La combinación sorteada en la Revancha fue:

29 - 25 - 03 - 09 - 01 - 07

Hubo un ganador con seis aciertos, que se llevará un premio superior a $5.450.960.890.

Los resultados del Siempre Sale

Los números del Siempre Sale fueron:

01 - 22 - 10 - 15 - 36 - 37

En esta modalidad se registraron 34 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán más de $13.680 millones cada uno.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado, por lo que el monto destinado a premios es variable y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988.

Para participar, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45 inclusive. El agenciero carga la combinación en el sistema y entrega el ticket correspondiente.

El juego cuenta con tres modalidades de apuestas:

Tradicional, que incluye el Primer Sorteo y La Segunda.

Revancha.

Siempre Sale.

¿Cuándo se realizan los sorteos?

El Quini 6 se sortea dos veces por semana: los miércoles y domingos, desde las 21.15.