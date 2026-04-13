Quini 6: tres apostadores se llevaron el premio mayor en el sorteo del domingo

Quini 6: cuántos millones se llevaron los ganadores del sorteo de este domingo 12 de abril.

El sorteo N° 3.364 del Quini 6, realizado este domingo 12 de abril , dejó como saldo tres nuevos ganadores millonarios tras acertar los seis números en la modalidad “ La Segunda ”. Uno de los afortunados es de Villasoro, Corrientes , quien jugó la combinación 03 - 08 - 18 - 32 - 42 - 17 y obtuvo un premio de $713.630.458 .

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Suertudos De dónde son los ganadores del Quini 6: todos los detalles

La apuesta fue realizada en la agencia N°000662-109 , ubicada en La Valle 2493 . Los otros dos ganadores son de Esperanza, Santa Fe , y también acertaron la misma fórmula ganadora. Ambos realizaron sus jugadas en la agencia situada en Simón Iriondo 2944 .

Además, 29 apostadores cordobeses ganaron más de $3 millones en la modalidad “ Siempre Sale ”, tras acertar cinco números. A continuación, se detallan los resultados completos de la jornada.

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01 - 14 - 41 - 33 - 38 - 44

Un apostador correntino ganó más de $8.061 millones en el Quini 6.

La suerte volvió a golpear fuerte en el Quini 6.

El pozo quedó vacante con más de $ 2.219 millones.

La Segunda del Quini 6

03 - 08 - 18 - 32 - 42 - 17

Hubo 3 ganadores, con seis aciertos cada uno, que se llevarán más de $ 713 millones.

bolillas quiniela tombola

La Revancha del Quini 6

22 - 13 - 41 - 19 - 25 - 40

El pozo quedó vacante con más de $ 1.608 millones.

Quini 6 se sortea miércoles y domingos.

Siempre Sale del Quini 6

26 - 08 - 36 - 14 - 22 - 05

Hubo 119 ganadores, con cinco aciertos cada uno, que se llevarán más de $ 3 millones cada uno.