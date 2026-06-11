jueves 11 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de junio de 2026 - 08:43
Jujuy.

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Una mujer de 54 años fue atropellada por un remis en el cruce de Cerro Las Rosas y Mariano Moreno. Fue asistida por el SAME y trasladada al hospital.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Una mujer de 54 años resultó herida este jueves tras ser atropellada por un automóvil que prestaba servicio de remis en la intersección de barrio Cerro Las Rosas y Mariano Moreno, en la capital jujeña.

Lee además
violento choque en rodeito entre dos vehiculos: hubo cinco heridos
Policiales.

Violento choque en Rodeíto entre dos vehículos: hubo cinco heridos
Fuerte choque en Los Perales.
Policiales.

Fuerte choque en Los Perales: el SAME atendió a una mujer

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho se produjo cuando la mujer intentaba cruzar la calzada en dirección hacia el barrio Cerro Las Rosas. Por causas que son materia de investigación, fue embestida por el vehículo.

Embed - Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Asistencia médica y operativo de seguridad

Tras el siniestro, personal del SAME 107 acudió rápidamente al lugar para brindar asistencia a la víctima y evaluar la gravedad de las lesiones sufridas. También trabajaron efectivos de Seguridad Vial, quienes realizaron las tareas de ordenamiento del tránsito y las actuaciones correspondientes.

Familiares de la mujer se hicieron presentes en el sector mientras se coordinaba su traslado hacia un centro hospitalario para una atención más completa.

El vehículo quedó sobre la colectora

Luego del impacto, el remís quedó detenido sobre la colectora con sentido hacia Ciudad de Nieva. El conductor permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades intervinientes.

Según manifestó el remisero, la mujer habría cruzado de manera repentina la calzada. “La señora pasó corriendo, yo venía de Moreno y se cruzó”, expresó.

Tránsito restringido en la zona

Como consecuencia del operativo desplegado por los organismos de emergencia y seguridad, el acceso hacia la Ruta Nacional Nº 9 permaneció momentáneamente cortado al tránsito.

No obstante, las autoridades estimaban que la circulación sería restablecida en pocos minutos una vez concluidas las tareas de asistencia y peritaje en el lugar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Violento choque en Rodeíto entre dos vehículos: hubo cinco heridos

Fuerte choque en Los Perales: el SAME atendió a una mujer

Choque entre una camioneta y una moto en San Pedro

Choque en Ruta 42 entre El Carmen y Monterrico: dos heridos y una persona atrapada

Quiénes son los únicos dos jujeños que jugaron mundiales

Lo que se lee ahora
Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial video
Jujuy.

Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles. 
Para anotar

Hoy comienza el Mundial 2026: horarios, shows, artistas y todos los detalles

Bacterias video
Salud.

Alerta en Jujuy por la circulación de bacterias multirresistentes en el centro y norte del país

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno video
Jujuy.

Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Foto ilustrativa.
País.

El Gobierno y las universidades llegaron a un acuerdo por el financiamiento

Este fin de semana se vivirá un nuevo festival del Alfajor Jujeño.
Jujuy.

Se viene el Festival del Alfajor Jujeño: qué días y dónde es el evento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel