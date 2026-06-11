Un remis atropelló a una mujer en el cruce de barrio Las Rosas y Mariano Moreno

Una mujer de 54 años resultó herida este jueves tras ser atropellada por un automóvil que prestaba servicio de remis en la intersección de barrio Cerro Las Rosas y Mariano Moreno, en la capital jujeña.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho se produjo cuando la mujer intentaba cruzar la calzada en dirección hacia el barrio Cerro Las Rosas. Por causas que son materia de investigación, fue embestida por el vehículo.

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Tras el siniestro, personal del SAME 107 acudió rápidamente al lugar para brindar asistencia a la víctima y evaluar la gravedad de las lesiones sufridas. También trabajaron efectivos de Seguridad Vial, quienes realizaron las tareas de ordenamiento del tránsito y las actuaciones correspondientes.

Familiares de la mujer se hicieron presentes en el sector mientras se coordinaba su traslado hacia un centro hospitalario para una atención más completa.

El vehículo quedó sobre la colectora

Luego del impacto, el remís quedó detenido sobre la colectora con sentido hacia Ciudad de Nieva. El conductor permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades intervinientes.

Según manifestó el remisero, la mujer habría cruzado de manera repentina la calzada. “La señora pasó corriendo, yo venía de Moreno y se cruzó”, expresó.

Tránsito restringido en la zona

Como consecuencia del operativo desplegado por los organismos de emergencia y seguridad, el acceso hacia la Ruta Nacional Nº 9 permaneció momentáneamente cortado al tránsito.

No obstante, las autoridades estimaban que la circulación sería restablecida en pocos minutos una vez concluidas las tareas de asistencia y peritaje en el lugar.