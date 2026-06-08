Violento choque en Rodeíto entre dos vehículos: hubo cinco heridos

Un fuerte choque entre dos vehículos se registró durante la noche del domingo sobre Ruta Provincial 1, a la altura de la localidad Rodeíto. El siniestro dejó varias personas involucradas, entre ellas una niña.

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Durante la noche del domingo 7 de junio, se registró un fuerte siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura de la localidad de Rodeíto, donde colisionaron dos vehículos por causas que son materia de investigación.

Según las primeras informaciones, cinco personas habrían estado involucradas sufriendo heridas de consideración, entre ellas una menor de 4 años. La niña fue asistida inicialmente en el Hospital Guillermo Paterson de San Pedro de Jujuy.

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Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la menor fue derivada al Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana, en San Salvador de Jujuy.

En ese sentido, la niña permanecería internada con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano. Fuentes consultadas indicaron que se encuentra lúcida y acompañada por su padre.

Uno de los vehículos sería un remis

Asimismo, trascendió que uno de los vehículos involucrados sería un remis perteneciente a la localidad de Rodeíto.

En el lugar trabajó personal policial, de emergencias y de la Comisión Municipal de Rodeíto para asistir a los involucrados y avanzar en la determinación de las circunstancias del accidente.