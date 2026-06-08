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8 de junio de 2026 - 09:20
Jujuy.

Choque entre una camioneta y una moto en San Pedro

El choque se registró sobre calle Cabo Espinoza, en la zona que conecta San Pedro de Jujuy con Parapetí.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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De acuerdo con la información preliminar, tras el impacto en calle Cabo Espinoza, en el sector que conecta San Pedro con Parapetí, la camioneta terminó chocando contra una vivienda. En la imagen del lugar se observa el vehículo con importantes daños en la parte frontal y el parabrisas afectado, junto a restos de mampostería.

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