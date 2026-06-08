Choque entre una camioneta y una moto en San Pedro

Choque en San pedro de Jujuy

Un siniestro vial se registró durante las últimas horas en San Pedro de Jujuy, en la zona que conecta la ciudad con Parapetí, según los primeros datos conocidos. El hecho habría involucrado a una camioneta y una moto.

De acuerdo con la información preliminar, tras el impacto en calle Cabo Espinoza, en el sector que conecta San Pedro con Parapetí, la camioneta terminó chocando contra una vivienda. En la imagen del lugar se observa el vehículo con importantes daños en la parte frontal y el parabrisas afectado, junto a restos de mampostería.

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