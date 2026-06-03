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3 de junio de 2026 - 09:35
País.

Murieron un hombre y su hija tras un choque en Tucumán

El siniestro ocurrió cerca del Mercofrut de Tucumán durante las primeras horas de este miércoles. Una policía figura entre las víctimas fatales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Chocaron con un camión en Tucumán.

Chocaron con un camión en Tucumán.

La mañana de este miércoles comenzó con una tragedia en San Miguel de Tucumán. Un grave accidente de tránsito registrado en las inmediaciones del Mercado de Concentración Frutihortícola (Mercofrut) dejó como saldo la muerte de dos personas que circulaban en una motocicleta.

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El hecho ocurrió minutos antes de las 6 sobre la colectora de la autopista, a pocos metros del predio comercial. Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta y un camión Mercedes Benz protagonizaron una colisión de gran violencia.

Las consecuencias del impacto resultaron fatales para los ocupantes del rodado menor, quienes perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Una de las víctimas era integrante de la Policía

Con el paso de las horas, las autoridades lograron identificar a una de las personas fallecidas. Se trata de Tamara Ferreyra, cabo primero de la Policía de Tucumán, quien prestaba servicios en el Distrito Urbano N° 1.

La mujer viajaba junto a su padre cuando ocurrió el siniestro vial. La noticia generó conmoción entre sus compañeros de trabajo y en distintos sectores de la fuerza provincial.

Mientras tanto, personal policial y equipos de emergencia trabajaron en la zona para preservar la escena y facilitar las tareas periciales correspondientes.

Investigan cómo ocurrió el choque

Tras el accidente, efectivos del sistema de emergencias 911 montaron un operativo de seguridad y delimitaron el sector para permitir el trabajo de los especialistas.

Los investigadores buscan determinar la mecánica del hecho y establecer qué circunstancias derivaron en la colisión. Entre las primeras observaciones realizadas en el lugar, los daños visibles en ambos vehículos permiten presumir que se trató de un impacto frontal.

Las pericias serán clave para reconstruir los momentos previos al choque y establecer con precisión la responsabilidad de los involucrados.

El tránsito en el sector presentó demoras durante varias horas debido al procedimiento judicial y a las tareas de remoción de los vehículos siniestrados.

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