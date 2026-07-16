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16 de julio de 2026 - 21:17
País.

La Terminal de Tucumán llevará el nombre de Bernabé Aráoz

La denominación comenzará a verse en la cartelería que instalarán durante la remodelación integral del edificio en Tucumán.

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La Terminal de Tucumán llevará el nombre de Bernabé Aráoz

La Terminal de Tucumán llevará el nombre de Bernabé Aráoz

La Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán incorporará oficialmente el nombre de Bernabé Aráoz, en cumplimiento de la Ley Provincial N.º 9.297, sancionada y promulgada en 2020. La nueva denominación aparecerá en la cartelería que será instalada durante la remodelación integral del edificio.

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La implementación se concretará casi seis años después de la aprobación de la norma, que dispuso homenajear al militar y dirigente tucumano por su participación en el proceso independentista.

Un homenaje a Bernabé Aráoz

El proyecto fue impulsado por el entonces legislador Gerardo Huesen y recibió el acompañamiento de diferentes bloques de la Legislatura provincial. La iniciativa destaca la participación de Aráoz en la Batalla de Tucumán y la Batalla de Salta, además de su aporte al proceso que culminó con la Declaración de la Independencia de 1816. El coronel mayor nació en Monteros en 1776 y fue fusilado en Trancas en 1824. Además, fue declarado “tucumano ilustre y héroe cívico-militar” mediante la Ley Provincial N.º 8.527.

La Terminal de Tucumán llevará el nombre de Bernabé Aráoz

La Terminal de Tucumán llevará el nombre de Bernabé Aráoz

La remodelación de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

La incorporación del nuevo nombre se realizará dentro del proceso de transformación de la estación, cuya concesión quedó a cargo de una unión transitoria de empresas. El proyecto prevé una inversión estimada de 11,2 millones de dólares y un plazo de ejecución de hasta 40 meses.

Las obras contemplan la modernización integral del edificio, mejoras en los espacios comerciales y de circulación, la adecuación de los sectores destinados a pasajeros y servicios y la incorporación de un sistema de seguridad con alrededor de 150 cámaras.

Mejoras para el turismo estudiantil

Las autoridades del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya e Inés Frías Silva, visitaron las instalaciones y se reunieron con Marcelo Katz, representante de la unión de empresas Ingeco y Otros, encargada de ejecutar las obras. También participó Gregorio Werchow, secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Durante el encuentro analizaron medidas para fortalecer el turismo estudiantil y evitar que los colectivos destinados a viajes educativos salgan desde lugares no autorizados, como plazas o avenidas. El proyecto contempla la creación de un salón de usos múltiples donde los jóvenes puedan permanecer mientras esperan el horario de salida de sus viajes.

Una terminal por la que pasan 20.000 personas al día

La estación recibe un promedio de 20.000 personas diariamente, por lo que las obras buscan mejorar la experiencia de pasajeros, turistas y operadores del transporte. La renovación también permitirá actualizar la infraestructura de uno de los principales accesos a la provincia de Tucumán.

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