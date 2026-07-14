León XIV visitará sudamérica: el posible recorrido y la expectativa crece en Tucumán

La confirmación del próximo recorrido del papa León XIV por Sudamérica despertó un fuerte interés tanto dentro de la comunidad religiosa como en el escenario político argentino . Si bien el Vaticano todavía no difundió de manera oficial los detalles finales de la agenda, desde el Episcopado comenzaron a trascender algunos lineamientos sobre una eventual estadía de tres días en el país , que podría convertirse en un acontecimiento de gran relevancia .

Según reveló el periodista Carlos Pagni , el Santo Padre llegaría a la Argentina el próximo 8 de noviembre , luego de realizar una parada previa en Uruguay y después de haber desarrollado una visita a Perú durante la primera mitad de ese mismo mes.

El esquema que se analiza actualmente incluiría una serie de actividades de gran relevancia en Buenos Aires , entre ellas una convocatoria masiva en la Universidad Católica Argentina (UCA) y una eventual ceremonia especial en el Teatro Colón , una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad que todavía necesita la aprobación definitiva de la Santa Sede .

Para los creyentes del norte argentino , en cambio, la confirmación de la visita no estuvo exenta de cierta decepción . Ante las consultas sobre la posibilidad de que Tucumán forme parte del recorrido, los documentos preliminares elaborados por los organizadores no contemplan actualmente a la provincia dentro del programa oficial .

De acuerdo con la información que comenzó a circular, luego de sus compromisos en Buenos Aires, León XIV viajaría hacia la ciudad de Córdoba para desarrollar una actividad pastoral y finalizaría su estadía en el país con una multitudinaria celebración religiosa en la Basílica de Luján, templo elegido para cerrar su primera visita a la Argentina.

Tucumán, fuera del recorrido papal

La falta de Tucumán dentro del recorrido previsto hasta el momento vuelve a poner en primer plano uno de los episodios más significativos de la historia de la Iglesia Católica en la provincia. La única ocasión en la que un pontífice llegó al territorio tucumano ocurrió el 8 de abril de 1987, cuando Juan Pablo II arribó al Aeropuerto Benjamín Matienzo como parte de su segunda visita oficial a la Argentina.

En esa ocasión, el denominado “Papa viajero” llegó a Tucumán y fue recibido por una enorme cantidad de fieles. Allí pronunció una homilía que quedó marcada en la memoria colectiva, en la que definió a San Miguel de Tucumán como la “Cuna de la Independencia”.

La huella de Juan Pablo II y la espera por un nuevo pontífice

A lo largo de su mensaje, Juan Pablo II convocó a los tucumanos a preservar el valor de la libertad y las raíces culturales de la Argentina, al destacar que el origen de la nación quedó consagrado en la histórica Casa de la Independencia.

Hasta ahora, salvo que el Vaticano introduzca algún cambio inesperado en la planificación definitiva, los habitantes de Tucumán deberán seguir aguardando una nueva visita de un Sucesor de Pedro a la provincia. Desde aquel acontecimiento histórico ocurrido en 1987, ningún otro pontífice volvió a llegar a tierras tucumanas.