Visita del Papa León XIV: el Vaticano define la fecha de cuándo llegaría a la Argentina

El papa León XlV presidió el Domingo de Ramos

La primera visita del Papa León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma a través de gestiones reservadas que impulsa el Vaticano. Si bien la Santa Sede aún no confirmó oficialmente el viaje, distintas consultas y evaluaciones logísticas apuntan a una gira sudamericana durante la primera semana de noviembre, que también incluiría a Uruguay y Perú.

De acuerdo con la información que trascendió, la permanencia del Pontífice en el país sería de aproximadamente tres días. La intención es concentrar la agenda en actividades de gran convocatoria y fuerte contenido pastoral, priorizando el contacto directo con los fieles.

Actividades en la Argentina Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis figura una actividad multitudinaria sobre la avenida 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires, donde podría celebrarse una misa o un recorrido en papamóvil. También se evalúa una visita a la Basílica de Luján, principal santuario mariano del país, y una escala en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de facilitar la participación de fieles de distintas provincias.

En el plano institucional, el programa incluiría un encuentro con el presidente Javier Milei y autoridades nacionales. Sin embargo, desde el Vaticano mantienen el habitual hermetismo y aclaran que ningún itinerario será oficial hasta que queden resueltos todos los aspectos pastorales, protocolares y de seguridad.

Gestos diplomáticos En los últimos meses se sucedieron distintos gestos diplomáticos que alimentaron la posibilidad de la visita. Entre ellos, la invitación formal entregada por el Gobierno argentino al Papa, reuniones de funcionarios nacionales con autoridades vaticanas y la designación del nuevo nuncio apostólico en el país. La eventual llegada de León XIV tendría además un fuerte valor simbólico. Sería la primera visita oficial del nuevo Pontífice a la Argentina y evocaría el histórico paso de Juan Pablo II, quien encabezó multitudinarias celebraciones en el país durante sus visitas de 1982 y 1987. Por el momento, la Santa Sede continúa evaluando las distintas alternativas y no emitió un anuncio oficial sobre la gira. Mientras tanto, noviembre aparece como la fecha con mayores posibilidades para concretar una visita que podría convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años en la Argentina.

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