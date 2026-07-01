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1 de julio de 2026 - 21:16
Jujuy.

En el Día del Arquitecto, homenajearon a Carlos "Cartucho" Antoraz

El Colegio de Arquitectos de Jujuy homenajeó a Carlos “Cartucho” Antoraz por su trayectoria en la provincia, en el Día del Arquitecto.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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En el Día del Arquitecto, homenajearon a Carlos “Cartucho” Antoraz 

En el Día del Arquitecto y en el marco del ciclo “Huellas, trayectorias que dejan marca”, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy homenajeó a Carlos “Cartucho” Antoraz, un destacado profesional y artista de la provincia.

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Carlos Romero, integrante del Colegio de Arquitectos de Jujuy, dijo que “veníamos postergando esto hace mucho y era un homenaje que le debíamos y que le debemos a todos los grandes arquitectos de Jujuy, que hay muchos, un reconocimiento público que hay que hacerlo cuando están”.

En el Día del Arquitecto, homenajearon a Carlos "Cartucho" Antoraz
En el Día del Arquitecto, homenajearon a Carlos “Cartucho” Antoraz

En el Día del Arquitecto, homenajearon a Carlos “Cartucho” Antoraz

“Cartucho es un personaje público, lo conocen mucho por sus obras. Ha hecho muchas obras en la ciudad, ha hecho muchas obras en el norte y que es por lo que se lo conoce y se lo recuerda, por su impronta en Purmamarca y en la Quebrada”.

En 2019, Antoraz sufrió un ACV que afectó su habla y movilidad. Sin embargo, comenzó a dibujar con su mano izquierda. “Su resiliencia es increíble porque ha superado eso. No maneja la mano derecha y ha perdido el habla, eso ha sido lo más grave, pero sigue dibujando y nos sigue deleitando con su creatividad”, marcó Romero.

Quién es Carlos “Cartucho” Antoraz

Nació el 29 de diciembre de 1943 en San Pedro de Jujuy. Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, fue artista plástico y escultor nato. A lo largo de su trayectoria, supo reinterpretar la arquitectura de la Quebrada desde una mirada contemporánea, revalorizando materiales, técnicas y saberes del territorio.

Tras desarrollar gran parte de su actividad profesional en San Salvador de Jujuy, se radicó en Purmamarca durante la década de 1990. Allí redescubrió el adobe, la piedra, la madera y la caña, incorporándolos a una arquitectura profundamente vinculada al paisaje, la cultura local y el trabajo artesanal.

En el Día del Arquitecto, homenajearon a Carlos "Cartucho" Antoraz
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Día del Arquitecto

Se celebra cada 1° de julio. La jornada fue dispuesta en 1985 en honor a la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), en recuerdo a su fundación el 1° de julio de 1949. Su creación se llevó a cabo en Lausana, Suiza, luego de la fusión del Comité Permanente Internacional de Arquitectos y la Reunión Internacional de Arquitectos. Actualmente, su sede central se encuentra en París.

En 1996, la fecha se modificó al primer lunes de octubre. Sin embargo, el 1° de julio de 1985 se creó la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea), por lo que se decidió mantener la propuesta inicial en nuestro país. Esta institución agrupa a todos los arquitectos del país con el fin de unificar criterios y conseguir mejoras en sus derechos y condiciones laborales.

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