La EET N° 1 presentó a sus candidatas para la FNE 2026

Candidatas EET 1.

La elección de la nueva representante de la EET N° 1 “Escolástico Zegada” se realizará el miércoles 8 de julio, a partir de las 20, en Acrópolis, con la participación de 31 candidatas en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La institución se prepara para vivir una nueva celebración estudiantil, en la que las jóvenes buscarán convertirse en la próxima representante del establecimiento.

La representante saliente Solange Julieta Puca es la actual representante de la EET N° 1 “Escolástico Zegada” y será la encargada de entregar sus atributos a la candidata elegida durante la noche.

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Las candidatas de la EET N° 1 Aylén Méndez

Mía López

Luciana Ábalos

Ariana Calapeña

Camila Amador

Priscila Ramos

Fernanda Viltes

Dulce Zelaya

Candela Serrudo

Rocío Toconás

Antonela Pelo

Belén Zerda

Luna Chavarría

Joselyn Fernández

Melany Tejada

Andrea Vilte

Rocío Soria

Adriana Riveiro

Victoria Soto

Karen Luna

Bárbara Pacheco

Maite Balvín

Antonela Balderrama

Candela Gonzales

Guadalupe Chauque

Eliana Carballo

Anabella Mendoza

Mayra Nieves

Daiana Flores Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal 4 Jujuy (@canal4jujuy) Una nueva elección estudiantil Las 29 candidatas participarán de la elección que definirá quién representará a la EET N° 1 durante esta edición. La actividad comenzará a las 20 y tendrá como escenario Acrópolis. FNE 2026: las elecciones que se vienen El cronograma confirmado hasta el momento es el siguiente: Colegio Nacional Nº 2: 3 de julio.

Colegio Secundario 53 Palpalá: 3 de julio

Colegio Modelo Palpalá: 4 de julio

Colegio Sagrado Corazón de Palpalá: 8 de julio.

Colegio Secundario 5: 8 de julio

Colegio ETP: 8 de julio

Colegio Secundario 39: 8 de julio

Colegio EET Nº1: 8 de julio

Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio.

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