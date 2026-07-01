FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Nueva Generación

El Colegio Nueva Generación elegirá este viernes 3 de julio a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ( FNE 2026 ) , durante una jornada que comenzará a las 14 en Saravia 143, barrio Almirante Brown, en la parte posterior de Zeus.

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Las candidatas del Colegio Nueva Generación

Las estudiantes que participarán de la elección son:

Camila Martínez

Pía Roldán

Angelina Ríos

Isabella Impa

Abril Fuentes

Renata Hansen

Jazmín Caucota

Trinidad Fernández Zubieta

La representante saliente es Agustina Alemán, quien entregará sus atributos a la nueva elegida durante el evento.

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Más elecciones confirmadas para julio

La agenda de elecciones estudiantiles continuará durante los próximos días:

Colegio Nacional Nº 2: 3 de julio

Colegio Secundario 53 de Palpalá: 3 de julio

Colegio Modelo de Palpalá: 4 de julio

Colegio Sagrado Corazón de Palpalá: 8 de julio

Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio

Agenda de la FNE 2026

Las actividades centrales comenzarán el sábado 12 de septiembre con la Pintada Estudiantil, de 9 a 13 en Ciudad Cultural.

La Elección Capital será el domingo 13 de septiembre a las 21, mientras que el Desfile Bienvenida Primavera se realizará el miércoles 16 a las 18.

Los desfiles de carrozas comenzarán el jueves 17 y continuarán durante distintos días. También habrá exposiciones de carrozas, la Elección del Paje 10, la Elección Provincial, el Congreso de la Juventud y el Día del Carrocero.

La edición 2026 finalizará el sábado 26 de septiembre con la entrega de premios, prevista para las 18 en Ciudad Cultural.