FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Nueva Generación

El Colegio Nueva Generación elegirá este viernes 3 de julio a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026), durante una jornada que comenzará a las 14 en Saravia 143, barrio Almirante Brown, en la parte posterior de Zeus.
Embed - FNE 2026: Conocé a las candidatas del colegio Nueva Generación
Las candidatas del Colegio Nueva Generación
Las estudiantes que participarán de la elección son:
La representante saliente es Agustina Alemán, quien entregará sus atributos a la nueva elegida durante el evento.
Más elecciones confirmadas para julio
La agenda de elecciones estudiantiles continuará durante los próximos días:
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Colegio Nacional Nº 2: 3 de julio
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Colegio Secundario 53 de Palpalá: 3 de julio
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Colegio Modelo de Palpalá: 4 de julio
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Colegio Sagrado Corazón de Palpalá: 8 de julio
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Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio
Agenda de la FNE 2026
Las actividades centrales comenzarán el sábado 12 de septiembre con la Pintada Estudiantil, de 9 a 13 en Ciudad Cultural.
La Elección Capital será el domingo 13 de septiembre a las 21, mientras que el Desfile Bienvenida Primavera se realizará el miércoles 16 a las 18.
Los desfiles de carrozas comenzarán el jueves 17 y continuarán durante distintos días. También habrá exposiciones de carrozas, la Elección del Paje 10, la Elección Provincial, el Congreso de la Juventud y el Día del Carrocero.
La edición 2026 finalizará el sábado 26 de septiembre con la entrega de premios, prevista para las 18 en Ciudad Cultural.
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