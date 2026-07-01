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1 de julio de 2026 - 07:13
Fiesta.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Nueva Generación

Ocho estudiantes participarán de la elección que definirá a la sucesora de Agustina Alemán, representante saliente de la institución.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas Nueva Generación.

Candidatas Nueva Generación.

El Colegio Nueva Generación elegirá este viernes 3 de julio a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026), durante una jornada que comenzará a las 14 en Saravia 143, barrio Almirante Brown, en la parte posterior de Zeus.

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Las candidatas del Colegio Nueva Generación

Las estudiantes que participarán de la elección son:

  • Camila Martínez

  • Pía Roldán

  • Angelina Ríos

  • Isabella Impa

  • Abril Fuentes

  • Renata Hansen

  • Jazmín Caucota

  • Trinidad Fernández Zubieta

La representante saliente es Agustina Alemán, quien entregará sus atributos a la nueva elegida durante el evento.

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Más elecciones confirmadas para julio

La agenda de elecciones estudiantiles continuará durante los próximos días:

  • Colegio Nacional Nº 2: 3 de julio

  • Colegio Secundario 53 de Palpalá: 3 de julio

  • Colegio Modelo de Palpalá: 4 de julio

  • Colegio Sagrado Corazón de Palpalá: 8 de julio

  • Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio

Agenda de la FNE 2026

Las actividades centrales comenzarán el sábado 12 de septiembre con la Pintada Estudiantil, de 9 a 13 en Ciudad Cultural.

La Elección Capital será el domingo 13 de septiembre a las 21, mientras que el Desfile Bienvenida Primavera se realizará el miércoles 16 a las 18.

Los desfiles de carrozas comenzarán el jueves 17 y continuarán durante distintos días. También habrá exposiciones de carrozas, la Elección del Paje 10, la Elección Provincial, el Congreso de la Juventud y el Día del Carrocero.

La edición 2026 finalizará el sábado 26 de septiembre con la entrega de premios, prevista para las 18 en Ciudad Cultural.

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