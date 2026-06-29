FNE 2026: inscripciones abiertas para el Congreso de la Juentud

La inscripción para la 42° edición del Congreso Nacional de la Juventud ya se encuentra habilitada, en una nueva convocatoria destinada a los jóvenes que deseen participar de este espacio de debate, creación y proyección de ideas. La propuesta se desarrollará este año bajo el lema “Creativa-mente transforma tu futuro” .

La nueva edición del Congreso Nacional de la Juventud propone reunir a los participantes en un ámbito pensado para intercambiar ideas, reflexionar y construir propuestas de cara al futuro.

Desde la organización destacaron que esta instancia invita a debatir, crear y proyectar en conjunto, con una mirada puesta en los desafíos y oportunidades de las juventudes.

El lema de este año

Bajo el lema “Creativa-mente transforma tu futuro”, la edición 42° buscará poner en valor la participación juvenil y la posibilidad de pensar nuevas herramientas e iniciativas para lo que viene.

La consigna apunta a impulsar el protagonismo de los jóvenes en un espacio de encuentro e intercambio, promoviendo la creatividad y la construcción colectiva.

El clima de la FNE ya se empieza a vivir

La apertura de las inscripciones también se da en medio del entusiasmo previo a la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se realizará del 16 al 26.

De esta manera, el Congreso Nacional de la Juventud se suma al ambiente festivo que ya comienza a sentirse, en la antesala de una nueva edición de uno de los eventos más esperados por la juventud jujeña.