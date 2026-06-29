lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 12:00
Jujuy.

FNE 2026: inscripciones abiertas para el Congreso de la Juentud

Ya están abiertas las inscripciones para la 42° edición del Congreso Nacional de la Juventud en el marco de la FNE 2026.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Congreso de la Juventud - Imagen de archivo&nbsp;

Congreso de la Juventud - Imagen de archivo 

La inscripción para la 42° edición del Congreso Nacional de la Juventud ya se encuentra habilitada, en una nueva convocatoria destinada a los jóvenes que deseen participar de este espacio de debate, creación y proyección de ideas. La propuesta se desarrollará este año bajo el lema “Creativa-mente transforma tu futuro”.

Lee además
Candidatas del Colegio Santa Bárbara 
Jujuy.

FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo la Elección del Colegio Santa Bárbara
Candidatas Colegio Modelo Palpalá.
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Modelo Palpalá

FNE 2026: Congreso de la Juventud
FNE 2026: Congreso de la Juventud

FNE 2026: Congreso de la Juventud

Una convocatoria para debatir y proyectar

La nueva edición del Congreso Nacional de la Juventud propone reunir a los participantes en un ámbito pensado para intercambiar ideas, reflexionar y construir propuestas de cara al futuro.

Desde la organización destacaron que esta instancia invita a debatir, crear y proyectar en conjunto, con una mirada puesta en los desafíos y oportunidades de las juventudes.

El lema de este año

Bajo el lema “Creativa-mente transforma tu futuro”, la edición 42° buscará poner en valor la participación juvenil y la posibilidad de pensar nuevas herramientas e iniciativas para lo que viene.

La consigna apunta a impulsar el protagonismo de los jóvenes en un espacio de encuentro e intercambio, promoviendo la creatividad y la construcción colectiva.

El clima de la FNE ya se empieza a vivir

La apertura de las inscripciones también se da en medio del entusiasmo previo a la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se realizará del 16 al 26.

De esta manera, el Congreso Nacional de la Juventud se suma al ambiente festivo que ya comienza a sentirse, en la antesala de una nueva edición de uno de los eventos más esperados por la juventud jujeña.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo la Elección del Colegio Santa Bárbara

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Modelo Palpalá

FNE 2026: la ENET N° 1 ya se prepara con capacitaciones a los "Pre carroceros"

FNE 2026: Clara Zamar Veritier fue elegida representante del Colegio Santa Bárbara

El Colegio Canónigo Gorriti presentó a sus 15 candidatas para la FNE 2026

Lo que se lee ahora
Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

La menor iba de acompañante en una moto.
País.

Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

¿Hay un pirómano suelto en San Pedro? Hallaron un artefacto incendiario debajo de una camioneta
Jujuy.

Encuentran una bomba molotov bajo una camioneta en Jujuy

Jujuy es sísmica: causas, zonas peligrosas y épocas de mayor riesgo
Informe.

Jujuy es sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica en la FNE 2025
Jujuy.

FNE 2026: la agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel