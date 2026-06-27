sábado 27 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de junio de 2026 - 00:51
Jujuy.

FNE 2026: Clara Zamar Veritier fue elegida representante del Colegio Santa Bárbara

La comunidad educativa del Colegio Santa Bárbara ya tiene a su representante para la FNE 2026. Clara Zamar Veritier fue coronada durante una noche llena de emoción..

+ Seguir en
Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
FNE 2026: Clara Zamar Veritier fue elegida representante del Colegio Santa Bárbara

FNE 2026: Clara Zamar Veritier fue elegida representante del Colegio Santa Bárbara

El Colegio Santa Bárbara vivió una velada inolvidable con la elección de su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2026. El evento se realizó en el boliche Acrópolis, en San Salvador de Jujuy, donde estudiantes, docentes, familiares y amigos acompañaron a las candidatas en una noche de festejos.

Lee además
Más de 140 “precarroceros” se capacitan para la FNE 2026 video
Jujuy.

FNE 2026: la ENET N° 1 ya se prepara con capacitaciones a los "Pre carroceros"
Candidatas Colegio Modelo Palpalá.
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Modelo Palpalá

El Colegio Santa Bárbara vivió una velada inolvidable en Acrópolis estudiantes, docentes, familias y amigos se reunieron para elegir a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2

La gran protagonista de la jornada fue Clara Zamar Veritier, quien resultó elegida como representante de la institución y tendrá la misión de llevar los colores del Colegio Santa Bárbara durante las distintas instancias de la FNE 2026, incluida la Elección Departamental y la tradicional presentación de la carroza en Ciudad Cultural.

Así quedó la corte del Colegio Santa Bárbara para la FNE 2026

Además de la representante, durante la ceremonia también fueron distinguidas las integrantes de la corte estudiantil:

  • Representante: Clara Zamar Veritier.
  • Primera princesa: Candelaria Saicha Suárez.
  • Segunda princesa: Esmeralda Agüero Paoloni.
  • Primera dama de honor: Pilar Quintana Delgado.
  • Segunda dama de honor: Milena Farfán.

Avanza el calendario de elecciones para la FNE 2026

La elección del Colegio Santa Bárbara marca el avance de las elecciones de representantes estudiantiles rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, uno de los eventos más esperados por los jóvenes jujeños.

En las próximas semanas, más establecimientos educativos de toda la provincia elegirán a sus representantes, quienes buscarán llegar a las instancias departamentales y provinciales de la tradicional celebración que cada año reúne a miles de estudiantes en Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: la ENET N° 1 ya se prepara con capacitaciones a los "Pre carroceros"

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Modelo Palpalá

FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo la Elección del Colegio Santa Bárbara

FNE 2026: el Secundario 5 presentó a sus candidatas

FNE 2026: la escuela municipal Marina Vilte coronó a Selene Juárez Salguero

Lo que se lee ahora
Ola polar en Jujuy: hasta cuándo dura y qué localidades afecta
Jujuy.

Ola polar en Jujuy: hasta cuándo dura y qué localidades afecta

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Confirmaron el cronograma de pagos para estatales de Jujuy: cuándo cobran en julio

Ola polar en Jujuy: hasta cuándo dura y qué localidades afecta
Jujuy.

Ola polar en Jujuy: hasta cuándo dura y qué localidades afecta

Los dos profesionales acusados de homicidio culposo se abstuvieron de declarar, aunque autorizaron el análisis de sus celulares.
Justicia.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: imputaron a dos profesionales de la salud

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral.
Sociedad.

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral

Filtraron detalles de la tensa reunión entre Bielsa y referentes de Uruguay antes del duelo ante España. video
Deportes.

Mundial 2026: explosiva reunión entre Marcelo Bielsa y los jugadores de Uruguay

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel