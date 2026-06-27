FNE 2026: Clara Zamar Veritier fue elegida representante del Colegio Santa Bárbara

El Colegio Santa Bárbara vivió una velada inolvidable con la elección de su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2026. El evento se realizó en el boliche Acrópolis, en San Salvador de Jujuy, donde estudiantes, docentes, familiares y amigos acompañaron a las candidatas en una noche de festejos.
El Colegio Santa Bárbara vivió una velada inolvidable en Acrópolis estudiantes, docentes, familias y amigos se reunieron para elegir a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2
La gran protagonista de la jornada fue Clara Zamar Veritier, quien resultó elegida como representante de la institución y tendrá la misión de llevar los colores del Colegio Santa Bárbara durante las distintas instancias de la FNE 2026, incluida la Elección Departamental y la tradicional presentación de la carroza en Ciudad Cultural.
Así quedó la corte del Colegio Santa Bárbara para la FNE 2026
Además de la representante, durante la ceremonia también fueron distinguidas las integrantes de la corte estudiantil:
- Representante: Clara Zamar Veritier.
- Primera princesa: Candelaria Saicha Suárez.
- Segunda princesa: Esmeralda Agüero Paoloni.
- Primera dama de honor: Pilar Quintana Delgado.
- Segunda dama de honor: Milena Farfán.
Avanza el calendario de elecciones para la FNE 2026
La elección del Colegio Santa Bárbara marca el avance de las elecciones de representantes estudiantiles rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, uno de los eventos más esperados por los jóvenes jujeños.
En las próximas semanas, más establecimientos educativos de toda la provincia elegirán a sus representantes, quienes buscarán llegar a las instancias departamentales y provinciales de la tradicional celebración que cada año reúne a miles de estudiantes en Jujuy.
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