viernes 31 de julio de 2026
31 de julio de 2026 - 11:06
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FNE 2026: los materiales que necesita cada colegio para su carroza

Los distintos establecimientos empezaron con la construcción de las carrozas y carruajes para la FNE 2026. Te contamos qué necesita cada uno.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Materiales para la FNE 2026.

Materiales para la FNE 2026.

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En este seguimiento especial, Todo Jujuy te cuenta qué materiales y elementos necesita cada colegio para hacer realidad su carroza.

Mandanos los materiales que necesita tu colegio por WhatsApp al 3885007777.

Los materiales que necesita cada colegio

Colegio Antonio María Gianelli

  • Botellas de plástico
  • Cartón duro
  • Votos
  • Telgopor
  • Frascos de mermelada o café (de vidrio)
  • Bolsas de colores celestes, blancas, lilas y verdes
  • Rollos de papel higiénico
  • CDs
  • Maples de huevo morados y verdes

Venezuela 1085 barrio Mariano Moreno.

Colegio Blaise Pascal

  • Botones
  • Lana gruesa de colores llamativos
  • Retazos de tela
  • Maples de huevo
  • Blíster de pastillas
  • Piñas de árboles
  • Cartón
  • Harina
  • Telgopor
  • También están en busca de canchón

Acercar de 7:20 a 13:00 en Patricias Argentinas 433.

Bachillerato 19 de Yala

  • Botellas plásticas
  • Latas
  • Cartones duros y grande
  • Revistas o diario
  • Tapitas
  • Chapitas de cerveza
  • CD
  • Rollos de papel higiénico o servilletas
  • Tul

Dejarlo de 8:30 a 13:00 en el establecimiento.

Colegio Martín Pescador

  • Cáscara de Mani
  • Botellas de 3L sin aplastar
  • Cartón Grande
  • Tapitas de botellas
  • Rollo de Papel Higienico
  • Latinchas

Juanita Stevens 1350, San Salvador de Jujuy.

Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos E. Ibarra"

  • Latas

  • Lana

  • Lápices de colores

  • Botellas

  • CDs

  • Cajones de verduras

  • Rollos de servilleta y papel higiénico

  • Corchos

  • Botones

  • Palitos de helado

  • Tapitas

  • Latinchas

Santibáñez 1220 de 8 a 12:30 y de 13:30 a 18:30.

Escuela Provincial de Artes N° 1 "Medardo Pantoja"

  • Botellas plásticas de 3 litros lisas
  • Bolsas de plástico
  • CDs
  • Tapas de botellas
  • Corchos
  • Latitas de aluminio
  • Botones
  • Papel Blanco (fotocopias)

Gral. Güemes Nº 1064, San Salvador de Jujuy.

LEER LA NOTA COMPLETA.

Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

  • Latas de gaseosa, cerveza o energizante
  • Tubitos de papel higiénico o servilleta
  • Bandejas de telgopor descartables
  • Latinchas (tapitas de envases de vidrio

Lunes a Viernes de 7 a 22. Monterrico 1223, Alto Comedero. San Salvador de Jujuy

Colegio Remedios de Escalada

  • Cucharitas descartables
  • Rollos de papel
  • CDs y DVDs
  • Latas de gaseosas
  • Latinchas
  • Corchos
  • Revistas
  • Botellas de plástico
  • diarios
  • Saquitos de té limpios y secos

Ramírez de Velazco 346 de San Salvador de Jujuy

EMDEI

  • Maples de huevo
  • Botellas de plástico limpias (verdes y transparentes)
  • Bolsas plásticas (amarillas, verdes y blancas)
  • Tapitas de botellas
  • Vasos descartables de plástico (blancos)

Acercar al colegio en San Martín 872 (San Salvador de Jujuy)

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Colegio Nuestra Señora del Huerto

  • Bolsas plásticas de colores
  • Corchos
  • DVDs
  • Tapitas

Los podés dejar en la institución (calle San Martín entre Otero y Sarmiento) de 7:30 a 13:00.

LEER LA NOTA COMPLETA.

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