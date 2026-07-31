FNE 2026: los materiales que necesita cada colegio para su carroza

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) ya comenzó a vivirse en los canchones. Con un récord de colegios que participarán en los desfiles de Ciudad Cultural, las instituciones avanzan con la construcción de sus trabajos.
Colegio Antonio María Gianelli
- Botellas de plástico
- Cartón duro
- Votos
- Telgopor
- Frascos de mermelada o café (de vidrio)
- Bolsas de colores celestes, blancas, lilas y verdes
- Rollos de papel higiénico
- CDs
- Maples de huevo morados y verdes
Venezuela 1085 barrio Mariano Moreno.