Los distintos establecimientos empezaron con la construcción de las carrozas y carruajes para la FNE 2026. Te contamos qué necesita cada uno.

en vivo Jujuy. FNE 2026: los materiales que necesita cada colegio para su carroza

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Los podés dejar en la institución (calle San Martín entre Otero y Sarmiento ) de 7:30 a 13:00.

Acercar al colegio en San Martín 872 (San Salvador de Jujuy)

Ramírez de Velazco 346 de San Salvador de Jujuy

Lunes a Viernes de 7 a 22. Monterrico 1223, Alto Comedero. San Salvador de Jujuy

Santibáñez 1220 de 8 a 12:30 y de 13:30 a 18:30.

Dejarlo de 8:30 a 13:00 en el establecimiento.

Acercar de 7:20 a 13:00 en Patricias Argentinas 433.

Mandanos los materiales que necesita tu colegio por WhatsApp al 3885007777 .

En este seguimiento especial, Todo Jujuy te cuenta qué materiales y elementos necesita cada colegio para hacer realidad su carroza.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) ya comenzó a vivirse en los canchones. Con un récord de colegios que participarán en los desfiles de Ciudad Cultural, las instituciones avanzan con la construcción de sus trabajos.

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