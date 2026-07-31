El EMDEI empezó a construir su carruaje para la FNE 2026 y piden ayuda

Materiales para el EMDEI para la FNE 2026.

La FNE 2026 ya comenzó a tomar forma en los canchones de los distintos colegios de Jujuy y el EMDEI trabaja en su proyecto con la colaboración de estudiantes, docentes y familias. En ese contexto, los carroceros lanzaron una campaña para reunir materiales reciclados que les permitan continuar con la construcción de la carroza, reducir gastos y aportar al cuidado del ambiente.

FNE 2026: qué necesita el EMDEI para su carroza Para seguir avanzando con los trabajos, el colegio solicita la colaboración de la comunidad con los siguientes materiales:

Maples de huevo.

Botellas de plástico limpias (verdes y transparentes).

Bolsas plásticas (amarillas, verdes y blancas).

Tapitas de botellas.

Vasos descartables de plástico (blancos). EMDEI. Dónde dejar las donaciones Quienes deseen colaborar pueden acercar los materiales al EMDEI, ubicado en San Martín 872, en San Salvador de Jujuy.

Cada donación representa un aporte para que los carroceros continúen desarrollando el proyecto que presentarán durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Mandanos los materiales que necesita tu colegio por WhatsApp al 3885007777.

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