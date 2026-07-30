jueves 30 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de julio de 2026 - 17:29
Jujuy.

FNE 2026: la Escuela de Minas ya trabaja en su nueva carroza

Más de 70 estudiantes participan del proyecto para la FNE 2026. La Escuela de Minas organiza actividades para afrontar una inversión cercana a los $30 millones.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2026: laEscuela de Minas ya trabaja en su nueva carroza

FNE 2026: la Escuela de Minas ya trabaja en su nueva carroza

La Escuela de Minas ya puso en marcha los trabajos para construir la carroza con la que participará de la FNE 2026. Entre herreros, floristas y encargados de la parte eléctrica, decenas de alumnos se distribuyen las tareas dentro de la institución.

Lee además
Elección Paje 10 (foto archivo).
Jujuy.

FNE 2026: por primera vez se realizará la Elección del Paje 10 inclusivo
fne 2026: el provincial 3 presento a sus candidatas y pajes
Fiesta.

FNE 2026: el Provincial 3 presentó a sus candidatas y pajes

Maximiliano Cristafor, profesor asesor del proyecto, destacó el entusiasmo con el que comenzó esta nueva etapa y aseguró que el objetivo es lograr una buena presentación durante los desfiles de septiembre. “Hay mucho entusiasmo de nuevo con el proyecto, así que estamos muy contentos”, expresó.

Más de 70 alumnos trabajan en la carroza para la FNE 2026

Actualmente, alrededor de 30 estudiantes se encuentran abocados a los trabajos de herrería. A ellos se suman unos 20 floristas y otro grupo de aproximadamente 20 jóvenes que participa en las diferentes áreas del proyecto.

FNE 2026: la Escuela de Minas ya trabaja en su nueva carroza

FNE 2026: la Escuela de Minas ya trabaja en su nueva carroza

Cristafor explicó que dentro de la Escuela de Minas el conocimiento se comparte de manera horizontal y que los carroceros deben aprender las distintas tareas. “Todo carrocero tiene que ser florista, trabajar en electricidad y ser herrero”, señaló el docente.

Para formar parte del proyecto, los estudiantes deben contar con la autorización de sus padres y cumplir con los requisitos académicos establecidos en el estatuto interno. Entre ellos, no adeudar más de tres materias.

Buscan incorporar más movimientos

Uno de los principales desafíos para esta edición será concretar los movimientos mecánicos proyectados para la estructura. El profesor asesor indicó que todos los años buscan sumar este tipo de mecanismos, aunque en algunas oportunidades los tiempos de construcción impiden completar las ideas iniciales.

Para la FNE 2026, el equipo se muestra optimista, ya que algunos de los movimientos comenzaron a planificarse durante el año pasado y los proyectos ya se encuentran definidos. “Los chicos están bastante entusiasmados y queremos que salga una buena carroza para una buena presentación”, afirmó Cristafor.

El objetivo de superar tres sextos premios consecutivos

La Escuela de Minas buscará mejorar los resultados obtenidos en las últimas ediciones de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Según contó el docente, la institución consiguió el sexto premio durante tres años consecutivos, por lo que ahora espera poder avanzar posiciones dentro de la categoría. “Queremos dejar el sexto premio, porque ya tenemos tres sextos premios consecutivos”, sostuvo.

Una inversión cercana a los $30 millones

La construcción de la carroza representa una importante inversión económica para la comunidad educativa. Cristafor detalló que durante la edición anterior se destinaron aproximadamente $22 millones, sin contar los materiales y elementos aportados por los propios estudiantes.

Para este año, la estimación se ubica entre los $30 millones y $31 millones. Los fondos se obtienen mediante bonos contribución, rifas, bingos y otras actividades organizadas por la institución.

Realizarán un bingo en la Escuela de Minas

Como parte de las acciones para recaudar fondos, el próximo 15 de agosto se realizará un bingo en las instalaciones de la Escuela de Minas. Durante la actividad, entre cada jugada se sorteará una bicicleta rodado 29 y una camiseta de la Selección argentina.

Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse a la institución de lunes a viernes, desde las 7.30 hasta las 20.30. Los sábados, la atención se realiza de 8 a 12.30. También se encuentran disponibles alternativas digitales para adquirir los números y colaborar con el proyecto carrocero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: por primera vez se realizará la Elección del Paje 10 inclusivo

FNE 2026: el Provincial 3 presentó a sus candidatas y pajes

FNE 2026: el Polivalente de Artes llega con 120 bailarines y dos meses de ensayo al Finde Estudiantil

FNE 2026: chicos de la Comisión Estudiantil contaron cómo se prepara el Finde Estudiantil

FNE 2026: candidatas de la Escuela Normal Superior

Lo que se lee ahora
A un año de la detención de Matías Jurado video
Jujuy.

A un año del caso Matías Jurado, cómo avanza la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

A un año de la detención de Matías Jurado video
Jujuy.

A un año del caso Matías Jurado, cómo avanza la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado: pruebas, penal y camino al juicio video
Jujuy.

Matías Jurado: pruebas, avances y su día a día en el penal a la espera del juicio

Lautaro Flores - Joven asesinado
Policiales.

Detuvieron a la presunta asesina del joven apuñalado en avenida Párroco Marshke

En Bolivia detuvieron a falsos gendarmes que operaban en la frontera con Jujuy
Jujuy.

Detuvieron a falsos gendarmes que operaban en la frontera Jujuy - Villazón

Venta libre de medicamentos: farmacéuticos de Jujuy rechazanlos cambios video
Jujuy.

Venta libre de medicamentos: farmacéuticos jujeños rechazan el proyecto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel