FNE 2026: la Escuela de Minas ya trabaja en su nueva carroza

La Escuela de Minas ya puso en marcha los trabajos para construir la carroza con la que participará de la FNE 2026 . Entre herreros, floristas y encargados de la parte eléctrica, decenas de alumnos se distribuyen las tareas dentro de la institución.

Maximiliano Cristafor, profesor asesor del proyecto , destacó el entusiasmo con el que comenzó esta nueva etapa y aseguró que el objetivo es lograr una buena presentación durante los desfiles de septiembre. “Hay mucho entusiasmo de nuevo con el proyecto, así que estamos muy contentos” , expresó.

Actualmente, alrededor de 30 estudiantes se encuentran abocados a los trabajos de herrería . A ellos se suman unos 20 floristas y otro grupo de aproximadamente 20 jóvenes que participa en las diferentes áreas del proyecto .

Cristafor explicó que dentro de la Escuela de Minas el conocimiento se comparte de manera horizontal y que los carroceros deben aprender las distintas tareas. “ Todo carrocero tiene que ser florista, trabajar en electricidad y ser herrero” , señaló el docente.

Para formar parte del proyecto, los estudiantes deben contar con la autorización de sus padres y cumplir con los requisitos académicos establecidos en el estatuto interno. Entre ellos, no adeudar más de tres materias.

Buscan incorporar más movimientos

Uno de los principales desafíos para esta edición será concretar los movimientos mecánicos proyectados para la estructura. El profesor asesor indicó que todos los años buscan sumar este tipo de mecanismos, aunque en algunas oportunidades los tiempos de construcción impiden completar las ideas iniciales.

Para la FNE 2026, el equipo se muestra optimista, ya que algunos de los movimientos comenzaron a planificarse durante el año pasado y los proyectos ya se encuentran definidos. “Los chicos están bastante entusiasmados y queremos que salga una buena carroza para una buena presentación”, afirmó Cristafor.

El objetivo de superar tres sextos premios consecutivos

La Escuela de Minas buscará mejorar los resultados obtenidos en las últimas ediciones de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Según contó el docente, la institución consiguió el sexto premio durante tres años consecutivos, por lo que ahora espera poder avanzar posiciones dentro de la categoría. “Queremos dejar el sexto premio, porque ya tenemos tres sextos premios consecutivos”, sostuvo.

Una inversión cercana a los $30 millones

La construcción de la carroza representa una importante inversión económica para la comunidad educativa. Cristafor detalló que durante la edición anterior se destinaron aproximadamente $22 millones, sin contar los materiales y elementos aportados por los propios estudiantes.

Para este año, la estimación se ubica entre los $30 millones y $31 millones. Los fondos se obtienen mediante bonos contribución, rifas, bingos y otras actividades organizadas por la institución.

Realizarán un bingo en la Escuela de Minas

Como parte de las acciones para recaudar fondos, el próximo 15 de agosto se realizará un bingo en las instalaciones de la Escuela de Minas. Durante la actividad, entre cada jugada se sorteará una bicicleta rodado 29 y una camiseta de la Selección argentina.

Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse a la institución de lunes a viernes, desde las 7.30 hasta las 20.30. Los sábados, la atención se realiza de 8 a 12.30. También se encuentran disponibles alternativas digitales para adquirir los números y colaborar con el proyecto carrocero.