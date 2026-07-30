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30 de julio de 2026 - 09:17
Jujuy.

Detuvieron a falsos gendarmes que operaban en la frontera Jujuy - Villazón

La Policía de Bolivia detuvo a dos sospechosos acusados de engañar y robar a personas que intentaban cruzar desde La Quiaca (Jujuy) hacia Villazón.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
En Bolivia detuvieron a falsos gendarmes que operaban en la frontera con Jujuy

En Bolivia detuvieron a falsos gendarmes que operaban en la frontera con Jujuy

La Policía de Bolivia detuvo a dos personas acusadas de hacerse pasar por gendarmes argentinos para engañar y robar a pasajeros que intentaban cruzar desde La Quiaca, Jujuy, hacia Villazón por pasos no habilitados. La investigación apunta a una maniobra delictiva desplegada en la zona fronteriza entre ambas ciudades.

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Según los primeros datos de la causa, los sospechosos abordaban a personas que llegaban a La Quiaca y les ofrecían facilitar el ingreso a Bolivia por sectores clandestinos. Una vez que lograban convencerlas, las trasladaban hacia lugares alejados, donde finalmente les robaban dinero y pertenencias.

A partir de esa denuncia, la FELCC y el Grupo Delta avanzaron con distintas medidas en la ciudad boliviana de Villazón. En ese operativo fueron arrestadas cinco personas, aunque las sospechas principales recayeron sobre dos de ellas.

Durante un desfile identificativo, varias víctimas reconocieron a dos de los detenidos como presuntos autores de robos cometidos en la frontera. Los investigadores sostienen que utilizaban la falsa identidad de gendarmes para generar confianza y lograr que las personas aceptaran cruzar por lugares no habilitados.

Cómo actuaban los falsos gendarmes

La modalidad detectada tenía un patrón común: los sospechosos se presentaban como integrantes de una fuerza de seguridad y ofrecían a los viajeros un paso supuestamente más rápido o conveniente para ingresar a Bolivia.

Sin embargo, el cruce no se realizaba por el puente internacional ni por los sectores habilitados, sino por zonas alejadas. Allí, las víctimas quedaban expuestas y eran despojadas de sus pertenencias, especialmente dinero en efectivo.

El caso encendió la alerta por la vulnerabilidad de quienes intentan cruzar de manera irregular entre ambas ciudades, ya que esos pasos suelen quedar fuera del control formal y pueden ser aprovechados por grupos delictivos.

Un argentino fue identificado

Dentro de la investigación también se identificó a un tercer sospechoso, ciudadano argentino, que estaría vinculado a la maniobra. Su detención en La Quiaca sería inminente, mientras se coordinan nuevas medidas para avanzar con la causa.

Uno de los detenidos, además, tendría doble nacionalidad, dato que forma parte de las actuaciones realizadas por las autoridades bolivianas.

Por ahora, la investigación continúa abierta para determinar si hubo más víctimas, establecer el rol de cada sospechoso y confirmar si la organización operaba de manera habitual en la frontera entre Jujuy y Bolivia.

Lo que tenés que saber

  • La Policía de Bolivia detuvo a dos presuntos falsos gendarmes.
  • Actuaban en la frontera entre La Quiaca y Villazón.
  • Ofrecían cruzar hacia Bolivia por pasos no habilitados.
  • Luego llevaban a las víctimas a zonas alejadas para robarles.
  • La investigación comenzó por el robo de 1.400.000 pesos argentinos.
  • La víctima fue llevada hasta el río internacional entre ambas ciudades.
  • La FELCC y el Grupo Delta arrestaron a cinco personas en Villazón.
  • Varias víctimas reconocieron a dos sospechosos en un desfile identificativo.
  • Uno de los detenidos tendría doble nacionalidad.
  • Un tercer sospechoso, de nacionalidad argentina, fue identificado y sería detenido en La Quiaca.
  • La causa sigue abierta para determinar si hubo más damnificados.

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