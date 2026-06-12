Multas por dejar mascotas en la calle en Villazón

En Villazón, Bolivia, advirtieron que dejar perros o gatos en la calle durante la noche será considerado maltrato animal.

Villazón, ciudad boliviana ubicada frente a La Quiaca, anunció controles y multas para quienes dejen perros o gatos en la calle durante la noche. La medida busca evitar situaciones de maltrato animal y reforzar la tenencia responsable de mascotas.

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La ciudad de Villazón, en Bolivia, lanzó una advertencia directa a los vecinos que tienen perros o gatos: dejar a las mascotas durmiendo en la calle durante toda la noche será considerado maltrato animal y podrá derivar en sanciones económicas.

La medida toma relevancia también para Jujuy por el vínculo cotidiano que existe entre Villazón y La Quiaca. Se trata de dos ciudades separadas por un puente, pero unidas por el movimiento diario de familias, trabajadores, comerciantes y vecinos que comparten realidades muy parecidas.

Según publicaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, está prohibido mantener perros en calles, terrazas o balcones durante la noche, especialmente por la exposición al frío intenso sin protección . La advertencia se enmarca en la normativa local de bienestar animal y tenencia responsable.

Perros Perros sufriendo el frio de la noche en Villazón

Multas y operativos sorpresa

Las sanciones por incumplir la norma pueden ir de 600 a 1.500 bolivianos (más de 300.000 pesos argentinos), dependiendo de la gravedad de cada caso. Además, se anunciaron controles aleatorios en distintos distritos y OTBs de Villazón para verificar situaciones de abandono o descuido de mascotas.

La advertencia apunta especialmente a quienes dejan a sus animales afuera durante la noche, sin abrigo, sin resguardo y expuestos a las bajas temperaturas. En una zona de altura, donde el frío puede ser intenso, la medida busca generar conciencia sobre una práctica que muchas veces se naturaliza, pero que afecta directamente la salud y el bienestar de los animales.

El mensaje oficial también pide a los vecinos compartir la información en familias, grupos barriales y juntas vecinales para evitar sanciones, pero sobre todo para promover un cambio de conducta.

Una medida que también abre el debate en la frontera

Aunque la disposición corresponde a Villazón, el tema toca de cerca a Jujuy. En La Quiaca y en distintas localidades de la provincia también se repite una preocupación similar: animales que pasan la noche en la calle, mascotas sin resguardo, perros sueltos en espacios públicos y situaciones de abandono que muchas veces terminan afectando tanto a los animales como a la convivencia barrial.

Más allá de la multa, el punto de fondo es simple: tener una mascota implica responsabilidad. No alcanza con darle comida de vez en cuando o dejarla salir “para que se acostumbre”. Un perro o un gato necesita abrigo, cuidado, atención y un lugar seguro, especialmente durante la noche.

La decisión de Villazón pone sobre la mesa una discusión necesaria en toda la región fronteriza: cuidar a los animales también es parte de cuidar la comunidad.

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