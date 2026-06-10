"Miguel Ángel Coria no es un caso más": la Legislatura hizo dos pedidos de informe a Bolivia

La Legislatura de Jujuy solicitará información a Bolivia por el caso de Miguel Ángel Coria, el jujeño asesinado en Tarija tras recibir una feroz golpiza en la vía pública. El diputado provincial Yael Navarro explicó que ya fueron impulsadas dos presentaciones: una de repudio y pedido de esclarecimiento, y otra vinculada al seguimiento de la investigación.

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El planteo surgió a partir del trabajo conjunto de la Comisión de Igualdad de Derechos, Género y Diversidad y la Comisión de Derechos Humanos. Según indicó Navarro, el pedido de informes se trabajará a través del MPA, con intervención del Consulado y la Cancillería.

Dos presentaciones por el caso Miguel Coria

En relación al avance institucional del reclamo, el diputado provincial señaló que la Legislatura busca acompañar a la familia y conocer el estado del proceso judicial en Bolivia.

“Miguel Ángel Coria no es un caso más, tiene que ver con una persona que la han asesinado por desarrollarse como es y por lo que siente, entonces que nos quiten la vida por ser libres es algo que no podemos permitir y esto también tiene que marcar un precedente en el país de Bolivia", manifestó el legislador.

familia miguel angel coria

Seguido, expresó: "Es por eso que se ha venido trabajando junto a la familia para poder hacer estas dos presentaciones y que desde la justicia jujeña también se puedan pedir los informes correspondientes para ver la situación y el proceso que está llevando el poder judicial del país de Bolivia”.

Navarro también sostuvo que se trata de una situación compleja en el país vecino, al considerar que no habría una legislación que acompañe este tipo de sucesos con carátulas específicas, teniendo en cuenta que se plantea como un crimen de odio.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es pedir que se aceleren los procesos y evitar que el asesinato de Coria quede como un caso más.

Justicia por Miguel Coria Justicia por Miguel Coria (Foto: Angirü Bolivia)

Preocupación por la persona investigada

Desde la familia manifestaron preocupación por los antecedentes que tendría la persona investigada por el asesinato. Según señalaron, ya habría estado vinculada a hechos similares y habría recuperado la libertad en distintas oportunidades.

Sobre este punto, Navarro indicó que la situación genera especial inquietud por el recorrido previo del acusado.

“Tiene más de 12 causas por violencia, por discursos de odio, por discriminación y se entiende de que al ser la situación compleja en el país vecino de Bolivia, la situación económica que posee esta persona, la agresora, ha facilitado que en muchos de esos casos no lleguen al proceso adecuado tratando de arreglar de algún modo o teniendo algún tipo de beneficio en cuanto a los procesos que tenía que afrontar”.

Miguel Ángel Coria (1)

El asesinato de Miguel Coria en Tarija

Miguel Coria tenía 37 años, era oriundo de Jujuy y residía en Bolivia. Murió tras recibir una feroz golpiza en plena vía pública, en el centro de Tarija. Por el hecho, un sospechoso permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El episodio ocurrió durante la mañana del sábado 25 de abril en el barrio La Pampa, en la intersección de las calles Domingo Paz y O’Connor. Vecinos alertaron a la Policía luego de advertir una discusión entre dos hombres que escaló rápidamente.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida sobre la calle, sin signos vitales. La escena generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona.

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De la discusión a la golpiza fatal

Según los primeros testimonios, la situación comenzó con un cruce verbal que derivó en una agresión directa. En ese contexto, el acusado reaccionó con extrema violencia.

Testigos señalaron que el hombre atacó a la víctima con golpes de puño y patadas, principalmente en la cabeza. La intensidad de la golpiza dejó al jujeño inconsciente y provocó su muerte en el lugar.

Tras la agresión, el sospechoso intentó escapar de la escena, pero vecinos iniciaron una persecución y lograron interceptarlo en cercanías de la plaza del estadio IV Centenario.

Minutos después, personal policial llegó al sector y concretó la aprehensión del acusado, quien fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

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La situación judicial del acusado

Durante la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público imputó al hombre por el delito de asesinato. La defensa, en tanto, planteó que se trató de una reacción desmedida.

La autoridad judicial dispuso la detención preventiva del sospechoso en el penal de Morros Blancos por un plazo inicial de cuatro meses, mientras continúan las actuaciones.

A través de las redes sociales, distintas personas piden justicia por el jujeño fallecido.