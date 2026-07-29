Finde Estudiantil 2026: mirá cómo será el orden de los bailes

Foto de archivo

Tanto este sábado 1 como el domingo 2 de agosto, se vivirá el Finde Estudiantil en el Estadio 23 de Agosto, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En ese sentido, desde el Ente Autárquico Permanente informaron cómo será el orden de los bailes que se desarrollarán en ambas jornadas.

Orden de bailes para el Finde Estudiantil 2026 Sobre la categoría baile indicaron desde la organización que el ingreso al Estadio 23 de Agosto se dividirá en dos:

Grupo 1: 12 horas

Grupo 2: 14:30 horas Asimismo, aclararon que los bailes darán inicio a partir de las 13:00 horas.

Sábado 1 de agosto: orden de bailes Domingo 2 de agosto: orden de bailes

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.