Finde Estudiantil 2026: mirá cómo será el orden de los bailes

Tanto este sábado 1 como el domingo 2 de agosto, se vivirá el Finde Estudiantil en el Estadio 23 de Agosto, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
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El Ente Autárquico Permanente estableció cómo será el orden de los bailes según cada institución educativa.
Tanto este sábado 1 como el domingo 2 de agosto, se vivirá el Finde Estudiantil en el Estadio 23 de Agosto, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
En ese sentido, desde el Ente Autárquico Permanente informaron cómo será el orden de los bailes que se desarrollarán en ambas jornadas.
Sobre la categoría baile indicaron desde la organización que el ingreso al Estadio 23 de Agosto se dividirá en dos:
Asimismo, aclararon que los bailes darán inicio a partir de las 13:00 horas.
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